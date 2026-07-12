Stevanović na Stanojeva: Krajova za triplu krunu, Bergodi se čuva za Kijevljane

Oba tima su imala odličnu nedelju u kvalifikacijama za međunarodna takmičenja. Prvak Rumunije je veći deo posla oko prolaska u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona obavio u Mađarskoj pobedom nad beloruskim prvakom Vitebskom sa 4:1, dok je ekipa iz Transilvanije odolela slavnom Dinamu iz Kijeva u poljskom Lubinu (0:0), pa za četiri dana ima šansu pred svojim navijačiam da izbaci najpopularniji ukrajinski klub.

19.30: (1,75) Univerzitatea Krajova (3,50) Univerzitatea Kluž (5,00)

Dok je tim iz Krajove završio posao protiv Vitepska, u Univerzitatei Kluž razmišljaju o revanšu sa Ukrajincima. Italijanski stručnjak na klupi, Kristijano Bergodi, verovatno će odmoriti ključne igrače kako bi bili sveži za dvoboj sa Dinamom.

Ova dva tima su se borila do samog finiša prošle sezone za oba trofeja. U finalu Kupa Rumunije penali su odlučili u korist ekipe portugalskog stručnjaka Flavija Koelje, dok je u ključnom meču šampionata na stadionu Jon Oblemenko, Krajova pregazila imenjaka iz Kluža sa 5:0. Stub odbrane rumunskog šampiona je Srbin Nikola Stevanović, koji je prošle godine stigao u Krajovu iz Ocelula, a pre toga je branio boje Napretka, nemačkog Ingolštada i Radničkog iz Niša.

U taboru tima iz Kluža pre četiri dana u Lubinu u startnoj postavi igrao je nekadašnji omladinac Crvene zvezde Jug Stanojev, dok u timu nije bilo reprezentativca Bosne i Hercegovine, napadača Jove Lukića, koji je imao impresivnu prošlu sezonu sa 20 pogodaka, od toga 15 u šampionatu.

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SUPERKUP RUMUNIJE (KRAJOVA – JEDAN MEČ)

Nedelja

19.30: (1,75) Univerzitatea Krajova (3,50) Univerzitatea Kluž (5,00)

***kvote su podložne promenama