Muratoglu: Ljudi zaboravljaju ko je Novak

Po završetku Vimbldona bilo je mnogo komentara u tom smislu kako je konkurencija u vrhu slaba, pa je Muratoglu rešio da reaguje.

"Svaki put kada Novak Đoković pobedi igrača iz Top 10 čujem isti komentar. 'Nisu jaki kao što su bili'. U potpunosti se ne slažem", rekao je Muratoglu.

Francuzu posebno smeta kako se pojedini ponašaju i što često zaboravljaju koliko je Đoković talentovan igrač.

"Čini mi se da ljudi zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrači svih vremena u našem sportu. I najveći takmičar i sa 39 godina. Ne guibite svoj tenis. Možete da izgubite brzinu, ali ne i razumevanje igre, anticipaciju, donošenje odluka ili vašu sposobnost da igrate pod pritiskom. Ti kvaliteti su i dalje prisutni", dodao je Muratoglu.