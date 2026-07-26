Muratoglu: Ljudi zaboravljaju ko je Novak
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 14:48
Francuskom stručnjaku dosadilo da objašnjava...
Patrik Muratoglu, bivši trener Serene Vilijams i Naomi Osake, i nekadašnji mentor Stefanosa Cicipasa, stao je u odbranu Novaka Đokovića i kvaliteta tenisa u samom vrhu.
Francuski stručnjak, vlasnik popularne teniske akademije, kaže da je umoran od komentara tipa da je trenutna svetska elita u krizi i da Top 10 nije tako jak kao nekada.
Izabrane vesti
Po završetku Vimbldona bilo je mnogo komentara u tom smislu kako je konkurencija u vrhu slaba, pa je Muratoglu rešio da reaguje.
"Svaki put kada Novak Đoković pobedi igrača iz Top 10 čujem isti komentar. 'Nisu jaki kao što su bili'. U potpunosti se ne slažem", rekao je Muratoglu.
Francuzu posebno smeta kako se pojedini ponašaju i što često zaboravljaju koliko je Đoković talentovan igrač.
"Čini mi se da ljudi zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrači svih vremena u našem sportu. I najveći takmičar i sa 39 godina. Ne guibite svoj tenis. Možete da izgubite brzinu, ali ne i razumevanje igre, anticipaciju, donošenje odluka ili vašu sposobnost da igrate pod pritiskom. Ti kvaliteti su i dalje prisutni", dodao je Muratoglu.
Njemu je zasmetala ocena da "Top 10 nije tako jak" pošto je Novak Đoković u pet setova u četvrtfinalu na Vimbldonu pobedio Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.
"Neki su to videli kao dokaz kako Top 10 nije dovoljno jak. Ja sam video nešto potpuno suprotno: jednog od najvećih igrača svih vremena u istoriji sporta koji je ponovo našao način da dobije meč", naglasio je Muratoglu.
Francuski trener je takođe rekao da je Novak igrao najbolji tenis u ranim kolima na Vimbldonu, posebno protiv Cicipasa.
"Doći do polufinala Vimbldona sa 39 godina i nastaviti da pobeđujete najbolje igrače na svetu, mene to upućuje samo jedno - nikad ne potcenjujte istinsku veličinu", zaključio je Muratoglu.
Inače, Novak Đoković je trenutno na odmoru, neće igrati od 2. avgusta na Mastersu u Montrealu, ali se očekuje da se pojavi sredinom avgusta u Sinsinatiju, u sklopu priprema za poslednji grend slem sezone, na US Openu.