Ludnica u Solunu: PAOK prodao već 5.000 sezonskih karata
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Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 14:02
I pušta još 1.000 ulaznica u prodaju
Goreće u Solunu naredne godine, kao i u celoj grčkoj ligi generalno. PAOK se ozbiljno pojačao i tako raspalio navijače koji su u rekordom roku pokupovali sezonske karte.
Kako je crno-beli tim objavio, prvi kontigent od 5.000 sezonskih karata je rasprodat, a klub se odlučio da pusti još 1.000 karata prodaju. Jasno je kao dan da nikome neće biti lako kada gostuje PAOK-u.
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Predsednik kluba Telis Mistakidis obratio se navijačima potom sajta solunske ekipe:
"Neverovatan odziv navijača PAOK-a koji su kupili svih 5.000 sezonskih karata. To je dokaz da ulazimo u sezonu sa sjajnim momentumom. Želimo da odgovorimo na zahtev navijača i damo priliku još većem broju ljudi da dođu i podrže PAOK. Zato u prodaju od ponedeljka puštamo dodatni kontigent od 1.000 sezonskih karata".
Crno-beli su u dosadašnjem prelaznom roku doveli nekadašnje evroligaške igrače Naza Mitru Longa, Nika Kalatesa i Markusa Fostera. Zatim, nekadašnju veliku želju Makabija Rejkona Greja, potom Kajla Aleksandera i prvog strelca francuskog šampionata iz prošle sezone Trevora Hadžinsa. Ipak, najveća transfer bomba odjeknula je onog momenta kada je Džedi Osman rešio da pređe u PAOK i to direktno iz Panatinaikosa.