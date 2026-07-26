Ludnica u Solunu: PAOK prodao već 5.000 sezonskih karata

Goreće u Solunu naredne godine, kao i u celoj grčkoj ligi generalno. PAOK se ozbiljno pojačao i tako raspalio navijače koji su u rekordom roku pokupovali sezonske karte.

Kako je crno-beli tim objavio, prvi kontigent od 5.000 sezonskih karata je rasprodat, a klub se odlučio da pusti još 1.000 karata prodaju. Jasno je kao dan da nikome neće biti lako kada gostuje PAOK-u.