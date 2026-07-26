Gde je promašila skretanje karijera Džejdona Sanča? U 26. godini se sprema put Katara
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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 14:50
Engleski fudbaler bi mogao da se pridruži Aleksandru Mitroviću u Al Rajanu
Ima takvih karijera, koje prerano dostignu „pik“ i onda nezadrživo krenu nizbrdo. I kotrljaju se niz liticu dok ne odu u ambis iz kojeg se malo ko vrati.
Džejdon Sančo je pre pet godina bio jedan od najtraženijih evropskih fudbalera. Borusija Dortmund je imala grumen zlata u rukama, znala je da će morati kad-tad da ga proda, ali je rešila da izvuče najviše što može. Na kraju balade, posle dugih pregovora, engleski vezista je potpisao za Mančester junajted, a na nekadašnji „Vestfalen“ otišlo je 100.000.000 evra.
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Pet godina kasnije Džejdon Sančo dodiruje najnižu tačku karijere. Slobodan je igrač sa samo 26 godina! I smeši mu se odlazak – u Katar.
U ovih pet minulih godina stale su pozajmice Čelsiju i Aston Vili, gde Sančo nije ostavio Bog zna kakav trag. Zato se niko ni ne otima za njega, iako je slobodan igrač otkako mu je istekao ugovor sa Mančester junajtedom.
Poslednje informacije govore da bi Džejdon Sančo mogao da postane saigrač Aleksandru Mitroviću u Al Rajanu. Želja engleskog fudbalera je, navodno, da se ponovo oproba u Bundesligi, priželjkuje povratak u Dortmund, ali „masna“ ponuda sa Dalekog istoka bi mogla sve to da promeni.