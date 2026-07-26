Gde je promašila skretanje karijera Džejdona Sanča? U 26. godini se sprema put Katara

Ima takvih karijera, koje prerano dostignu „pik“ i onda nezadrživo krenu nizbrdo. I kotrljaju se niz liticu dok ne odu u ambis iz kojeg se malo ko vrati.

Džejdon Sančo je pre pet godina bio jedan od najtraženijih evropskih fudbalera. Borusija Dortmund je imala grumen zlata u rukama, znala je da će morati kad-tad da ga proda, ali je rešila da izvuče najviše što može. Na kraju balade, posle dugih pregovora, engleski vezista je potpisao za Mančester junajted, a na nekadašnji „Vestfalen“ otišlo je 100.000.000 evra.