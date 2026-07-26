Grent otpao za Hapoel, na radaru Izraelaca više imena - tu je i bivši igrač Partizan Mozzart Beta

Tako kaže izraelski Sport5 , prema čijim navodima Zeleni uopšte ne razmišljaju da se odreknu Grenta , iako bi dobili određenu sumu na ime obeštećenja za momka iz Merilenda. Bivši košarkaš Turk Telekoma je imao nešto slabiju prošlu sezonu pod palicom Ergina Atamana, a u Evroiligi je prosečno beležio 6,9 poena i 3,5 asistencija.

Verovatno je Hapoel na osnovu toga pomislio da bi PAO možda želeo da se odrekne iskusnog beka, ali očigledno je da se Grent nalazi u ozbiljnim planovima Željka Obradovića za narednu sezonu. Kada govorimo o izraelskoj ekipi, ona će morati da se okrene nekim drugim solucijama, a kako javlja pomenuti izvor, na vrhu liste želja su Judžin Džerman i Džamir Jang.

Jang se dovodi u vezu sa nekoliko evroligaških timova, a između ostalih je i na radaru Makabija iz Tel Aviva. Nije preterano visok (183cm), te najpre pokriva poziciju keca, a ne kombo-beka. Igrao je za Šarlot i Merilend koledže, a nakon što nije bio draftovan 2024. godine, karijeru je gradio u NBA Dži ligi nastupajući za razvojne timove Denvera, Čikaga i poslednje Majamija.

Sakupio je 20 mečeva u najjačoj ligi sveta, a poslednje smo mogli da ga gledamo u Letnjoj ligi u kojoj je prosečno davao 22 poena uz 4,8 skokova i 4,5 asistencija. Iz igre je bio na 42,1%, a za tri je šutirao tek 30,6%.