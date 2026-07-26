Grent otpao za Hapoel, na radaru Izraelaca više imena - tu je i bivši igrač Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 14:20
Džerman i Jang primarne opcije, pominju se Pejn i Dinvidi, tvrdi izraelski Sport5
Dovela je Crvena zvezda u svoje redove Krisa Džonsa, a Hapoel iz Tel Aviva na čelu sa predsednikom Oferom Janajem očigledno traga na sve strane kako da sanira taj gubitak. Istina, angažovan je Tomaš Satoranski, koji poseduje veliko evroligaško i NBA iskustvo. Izraelska ekipa ne želi da se zaustavi na njemu, kuca na još neka vrata, a odgovori polako pristižu.
Četvrtfinalista minulog izdanja Evrolige je zagrizao za Džerijena Grenta, poslednjih nekoliko dana se pisalo po evropskim medijima o velikom interesovanju Dimitrisa Itudisa za američkog beka, a Panatinaikos je kratko javio da od toga nema – ništa.
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Tako kaže izraelski Sport5, prema čijim navodima Zeleni uopšte ne razmišljaju da se odreknu Grenta, iako bi dobili određenu sumu na ime obeštećenja za momka iz Merilenda. Bivši košarkaš Turk Telekoma je imao nešto slabiju prošlu sezonu pod palicom Ergina Atamana, a u Evroiligi je prosečno beležio 6,9 poena i 3,5 asistencija.
Verovatno je Hapoel na osnovu toga pomislio da bi PAO možda želeo da se odrekne iskusnog beka, ali očigledno je da se Grent nalazi u ozbiljnim planovima Željka Obradovića za narednu sezonu. Kada govorimo o izraelskoj ekipi, ona će morati da se okrene nekim drugim solucijama, a kako javlja pomenuti izvor, na vrhu liste želja su Judžin Džerman i Džamir Jang.
Jang se dovodi u vezu sa nekoliko evroligaških timova, a između ostalih je i na radaru Makabija iz Tel Aviva. Nije preterano visok (183cm), te najpre pokriva poziciju keca, a ne kombo-beka. Igrao je za Šarlot i Merilend koledže, a nakon što nije bio draftovan 2024. godine, karijeru je gradio u NBA Dži ligi nastupajući za razvojne timove Denvera, Čikaga i poslednje Majamija.
Sakupio je 20 mečeva u najjačoj ligi sveta, a poslednje smo mogli da ga gledamo u Letnjoj ligi u kojoj je prosečno davao 22 poena uz 4,8 skokova i 4,5 asistencija. Iz igre je bio na 42,1%, a za tri je šutirao tek 30,6%.
Što se Džermana tiče, reč je takođe o momku koji se najbolje snalazi na poziciji plejmejkera, a igrao je za Nordern Ilinois koledž. Tokom profesionalne karijere igrao je u Grčkoj, Turskoj, Kini, a poslednji angažman imao je na Portoriku u ekipi Indios de Majagez, te je pitanje koliko bi mu vremena trebalo da se adaptira na evroligaški nivo.
Međutim, ova dva imena nisu jedina na listi želja Hapoela, jer su prema pisanju izraelskih medija opcije i Spenser Dinvidi, te bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta Kameron Pejn. Međutim, ti pregovori su još na dugom štapu, jer oni nisu primarne opcije za izraelski tim u ovom trenutku.