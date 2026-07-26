Fradi preiskusan, Ajaks prejak, protiv Zvezde se formira utisak o ovom timu Voše

Postoji li bolja pozornica za dokazivanje od Marakane? Postoji li bolji protivnik da se ponovo predstaviš u najboljem svetlu pred Vojvodinašima od Crvene zvezde? Iako na megdan aktuelnom šampionu idu bez trenera koji ih je prošle sezone vodio do dve pobede nad timom iz Ljutice Bogdana, ovi igrači znaju recept kako se nose bodovi sa stadiona Rajko Mitić. Čini se da su tokom prošle takmičarske godine konačno dokučili kako se igra protiv Zvezde. Kao vodilju imaće upravo te dve pobede, a motivacije im sigurno neće nedostajati. Tu je i ona čuvena „šok terapija“, omiljena sportska floskula na ovim prostorima posle odlaska trenera, koja se više puta, u različitim sportovima, pokazala kao nešto više od pukog sportskog sujeverja.

Ono što bi takođe trebalo da podstakne igrače Stare dame da večeras odigraju najbolju utakmicu dosadašnjeg dela sezone jeste činjenica da ih je javnost već otpisala. Posle serije loših rezultata u Evropi i u ritmu u kojem umeju da pokleknu i mnogo skuplji i duže građeni rosteri, ekipa Dejana Stankovića važi za apsolutnog favorita protiv Vojvodine.

U dosadašnjem delu sezone Lale se nisu najbolje snašle u ulozi autsajdera. Ali, ipak je to bila Evropa. Ipak su to bili Fradi i Ajaks. A dok su beogradski crveno-beli možda i veći bauk od Ferencvaroša u ovom trenutku, postoji ona stara: bolje poznati đavo nego nepoznati. Vojvodina zna kod kakvog protivnika gostuje večeras i šta je sve na kocki kada se igra ovaj derbi. Zna kako se sa Marakane odnose pobede, preokretom ili minimalcem, ali zna i kako se odande odlazi pognute glave – posle ubedljivih poraza ili onih koji bole još više, poput finala Kupa Srbije pre nekoliko meseci u Loznici.

Međutim, ono što vojvodinaška javnost večeras najviše želi da sazna jeste – koliko zaista može ovaj tim Voše. Gospodo, da vas vidimo.

MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO

Subota

Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)

/Miladinović 26, Đoković 29/

IMT - Zemun 4:0 (1:0)

/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0

Nedelja

19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)

20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)

21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)

Odloženo

Radnički Kragujevac - Železničar

***Kvote su podložne promenama