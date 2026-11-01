Juri se novi rekord u Pančevu: Železničar odbio 2.800.000 evra za Simaa Pedra

Kako saznaje Mozzart Sport, klub iz Pančeva je već imao na stolu i odbio ponudu iz Nemačke za Simaa Pedra. U pitanju je bila suma od 2.800.000 evra. Malo ispod Pirgićevog transfera... Čelnici Železničara su se zahvalili na toj ponudi i ostali čvrsto pri stavu da Pedro ne može da ode za manju sumu od rekordne.

Nemci, međutim, nisu odustali. Štaviše, skauti su na svakoj utakmici Dizelke sa zadatkom da prate svaki korak brzonogog krila iz Angole. A, imali su šta i da vide, pošto je Pedro na 13 utakmica postigao dva gola, dok je za pet asistirao. I taman kada je uhvatio zalet, pošto je bio strelac i asistent protiv Zemuna, pa namestio pogodak za pobedu nad Partizanom, povreda ga je izbacila iz tima. U rezimeu fudbalera iz Angole stoji da je bio asistent i na utakmici protiv Crvene zvezde.

Simao Pedro je u januaru došao u Železničar iz portugalske Estrelje Amadore. Igrao je i u prvoj polusezoni kada je došao, postigao je dva gola, dok je tri „namestio“. Ali, u oči skautima evropskih klubova je upao i zbog podatka da je u prošloj prolećnoj polusezoni na utakmici protiv Spartaka imao sprint tokom kojeg je dostigao brzinu od 37 kilometara na čas, što je bio peti najbrži trk u Evropi.

Fudbaler Železničara ima samo 20 godina i ozbiljan potencijal, koji je i Nemcima zapao za oko. Doveden je za samo 200.000 evra, kako je objavio klub iz Pančeva, a već sada je bila na stolu za njega ponuda od 2.800.000...