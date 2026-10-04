Istorija u Železniku: FMP posle 15 godina pobedio Zvezdu

Kakva je drama viđena u finišu utakmice. Odmah da kažemo - FMP je bio bolji i zasluženo izašao kao pobednik iz ovog meča. Zvezda je krajem treće četvrtine dala gas i uspela da istopi +11 koliko je vodio domaći tim. Na kraju je Navarov sastav došao do napete završnice, ali je FMP ostao miran, pre svih Brendon Raš i Džamaja Nil koji su nosili Pantere do pobede. Oni su na kraju uzimali maltene sve šuteve, ali treba reći da je centar Nikola Gašić sa linije slobodnih bacanja na kraju udaljio Zvezdu od trijumfa. Povećao je prednost na četiri razlike, Džordan Nvora je dao trojku, ali crveno-beli u poslednjih sedam sekundi nisu uspeli da naprave faul. Rešio je FMP pasovima presing rivala, pa je na kraju lopta došla do Nikole Rebića koji je izdriblao do isteka vremena i slavlje domaćih igrača je moglo da počne.

Nil je bio najefikasniji sa 27 poena (6/9 za dva, 5/10 za tru), dok je Raš stao na 26 poena (5/8 za dva, 3/11 za tri, 7/8 slobodna bacanja). Dakle, 53 poena je dao bekovski tandem Pantera, dok je Gašić doprineo sa 13 poena i 13 skokova.

U timu Zvezde Kris Džons je probao da spasi šta se spasiti može i dao 19 poena, sa 13 ga je pratio Džered Batler, dok je Džordan Nvora dao 11, uz dosta loš izbor šuta u finišu utakmice.

Deluje da je Zvezda ovaj meč izgubila još u svlačionici. Odnosno da su igrači potcenili rivala. Delovalo je da svi razmišljaju "Kako ćemo? Lako ćemo", ali nije bilo lako. FMP je od starta igrao sa mnogo energije, agresivno u odbrani i brzo u napadu i to je ubilo Zvezdu nakon fizički i psihički zahtevnog duplog kola.

Navaro je rešio da odmori Semija Odželeja i Nika Vajlera Beba i ispostavilo da je baš njihova čvrstina falila. Posebno ako uzmemo u obzir da je izostao doprinos Nikole Đurišića, Dejana Davidovca i Patrika Boldvina Džuniora koji su se vratili iz povreda i španski trener nije mogao da ih koristi u punom kapacitetu. Takođe, Vojin Medarević i Stefan Miljenović nisu povukli onoliko koliko se od njih očekivalo. Tako da je Navaro morao da se osloni na standardne nosioce.

Zvezda jeste zaigrala sa većom dozom energije, ali je FMP već bio u dovoljno velikoj prednosti da može da se takmički. Tako je na poluvremenu FMP imao +9, no ostalo je još puno da se igra. Zvezda je podigla borbenu gotovost na početku drugog poluvremena i poništila vođstvo gostiju, ali nikada nije povela, već samo došla do egala. Saša Nikitović, koji zaslužuje ogroman kredit za ovu pobedu FMP-a, pravovremenim tajm-autima sekao je nalete gostiju, smirivao igrače i govorio im šta da rade. Oni su ga ispoštovali, a onda je i košarka ispoštovala njih. Ušlo je nekoliko trojki koje su slomile Zvezdu i postavile mnogo znakova pitanja iznad njenog imena. Sada je na Navaru da pronađe odgovore i oporavi ekipu pred susret sa Dubaijem u četvrtak u četvrtom kolu Evrolige.

ABA LIGA, 2. kolo

FMP - CRVENA ZVEZDA 90:89

/23:18, 27:23, 18:24, 22:24/

Dvorana: FMP arena (Železnik)

Sudije: Karlos Havijer Duenjas Urego, Nikola Domazet, Igor Temelkov

FMP: Rebrača 5, Belić 4, Raš 26, Radović, Nil 27, Grojić, Popović, Gašić 13 (13sk), Kovačević 2, Stanojević 6, Rebić 7, Livadić.

Crvena zvezda: Džons 19, Miljenović 2, Batler 13, Davidovac 2, Karter 7, Izundu 9, Đurišić 6, Boldvin -, Medarević 6, Nvora 8, Kremer 7, Moneke 6.

ABA LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost 72:77

/Rebec 16 - Ferel 17/

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

FMP - Crvena zvezda 90:89

/Nil 27 - Džons 19/

Ilirija - Dubai

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama