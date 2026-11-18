ZAOKRUŽENO

DUBOČICA - RADNIČKI NIŠ (tip 2, kvota 2,00) rezultat - 0:1

Real sa Nišave je slavio prvi put još od 13. septembra, devetu sezonu zaredom prošao je najmanje do osmine finala Mozzart Bet Kupa Srbije. Golom Luke Izderića, Nišlije su savladale Dubočicu i prošle u osminu finala Mozzart Bet Kupa Srbije. Svakako, razloga za radost imali su i naši igrači koji su mahom verovali u Nišlije.

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BORNEO - MANILA DIGER (tip 1, kvota 1,17) rezultat - 1:0

Turnir koji okuplja aktuelne nacionalne šampione i osvajače kupova iz država jugoistočne Azije doneo nam je ne baš spektakularan meč. Jedini gol na susretu između indonežanskog Bornea i filipinske Manile Diger pao je u 79. minutu a strelac je bio Asgal Habib koji je u meč ušao sa klupe. Njegov ulazak u igru ispostavio se kao pun pogodak i za naše kladioce koji su imali veru u Borneo.

REAL MADRID - INTER (ŽENE) (tip 1, kvota 1,18) rezultat - 3:1

Liga šampiona za žene često obiluje golovima a i ovog puta bilo je tako. Devojke iz Reala bile su ubedljive protiv rivalki iz Italije. Povele su u 28. minutu ali se na odmor otišlo bez pobednika s obzirom da je Kambijađijeva donela poravnanje za Inter. Za prolaz ovog tipa morali ste da čekate do 85. minuta kada je Dankinja Brun postigla drugi gol za Real. Ista igračica otklonila je svaku sumnju o pobedniku meča golom iz penala u samoj završnici.

JUVENTUS - LEVEN (ŽENE) (tip 1, kvota 1,17) rezultat - 2:0

Sve do same završnice utakmice mreže su mirovale. U okršaju Lige šampiona u ženskoj konkurenciji Juventus je imao inicijativu tokom celog susreta, kako u posedu lopte, tako i u udarcima na gol protivnica iz Belgije. Ali do konkretnog i konačnog rezultata čekalo se do 86. minuta. Zahvalnost za prolaz tipa dugujete Anamariji Serturini. A sedam minuta kasnije i Matildi Pavan.

PRECRTANO

ZEMUN - RADNIČKI KRAGUJEVAC (tip 2, kvota 1,87) - rezultat 1:0

Vasilije Bakić golom u 33. minutu utakmice Zemuncima je doneo prolaz u osminu finala Kupa Srbije. Nažalost, ne i radost za naše kladioce koji su igrali na pobedu Radničkog iz Kragujevca.

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BEŠIKTAŠ - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 83:79

Dupke puna arena, te napadački trio koji su činili Skoti Vilbekin, Loni Voker i Dekvon Džefris nosili su četu Dušana Alimpijevića do najvećeg trijumfa u sezoni. Tim iz Istanbula slavio je u poslednjoj utakmici 12. kola Evrolige sa 83:79. Loni Voker u najvećoj meri čuvao je prednost na strani Bešiktaša, ali i oborio veliki broj tiketa zajedno sa pomenutim dvojcem.

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ALKOJANO - MAJORKA (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Golove u prvom poluvremenu u Kupu kralja videli smo na obe strane terena. Najpre je Majorka preko Pratsa zatresla mrežu u 18. minutu, da bi Andres poravnao u nadoknadi prvog dela utakmice. Ispostaviće se to je bio i krajnji rezultat koji je utakmicu odveo u produžetke i nažalost oborio veliki broj vaših tiketa. Uzalud golovi Majorke u završnici produžetaka.

TEKSTILAC ODŽACI - ŽELEZNIČAR PANČEVO (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 2:2

Do velikog iznenađenja stigao je Tekstilac, tako što je dvaput nadoknadio rezultatskii minus, a onda penalima bio spretniji. Poveli su gosti u 14. minutu preko Karikarija napadača iz Gane. Pavle Obradović golom iz penala u 32. minutu vratio je Tekstilac u igru. Do kraja regularnog dela utakmice videli smo još dva gola u 57. kada su gosti ponovo poveli i 68. minutu kada je Zogović svom timu obezbedio produžetak. O pobedniku su morali da odlučuju penali, a tu je fortuna bila na strani domaćina (6:5).

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