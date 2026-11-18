Ne samo da ga je dobio, već se Bešiktaš pitao za sve na parketu od početka do kraja i bilo bi baš nezasluženo da se Real po ko zna koji put izvukao i pobegao od pravde, koja je večeras takođe zadovoljena.

Nije Alimpijević želeo da krije zadovoljstvo ni na konferenciji. "Osećam se neverovatno. Prvo, ovo je najzrelija i najkvalitetnija utakmica koju smo odigrali u tri godine, koliko sam ovde. Bila je ovo najbolja utakmica moje karijere. Igrači su sve odlično uradili. Uložili su ogroman trud od prvog sekunda. Videli smo momente u kojima su bili neverovatni u odbrani i zato čestitam svima njima", bile su uvodne reči srpskog stručnjaka.

Usledila je pohvala neverovatnim navijačima. "Naši navijači su napravili neverovatnu atmosferu. Još jednom smo poslali veoma dobru poruku iz Abdi Ipekiči arene ka celoj Evropi. Navijači Bešiktaša su pokazali sjajnu sliku danas. Nije bilo nijednog upaljača na terenu ili nečeg lošeg. Bila je neverovatna atmosfera".

Ostavio je Alimpijević najjače reči za kraj obraćanja.

"Završiću svoje izlaganje ovim rečima. Naš fudbalski tim sledeće nedelje igra veoma važnu utakmicu protiv Galatasaraja, svestan sam toga. Znam da svi živ za tu utakmicu i to je veliki derbi. To je veoma važan meč i želim našoj fudbalskoj ekipi uspeh. Međutim, želim da kažem da svi u Bešiktašu moraju da zapamte ovo da je sada 18. novembar 2026. godine i da je Bešiktaš pobedio Real Madrid".

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Ovo je zaista ogromna pobeda za istanbulske Orlove, jedna o najvećih u istoriji kluba. Ovakvi trijumfi menjaju kulturu, donose pobednički mentalitet i dižu sve na viši nivo, upravo je to ono što u Bešiktašu moraju da znaju jer nema dileme da Alimpijević to i te kako dobro razume. Ono što je loše jeste da je klubu sa Bosfora ovakav uspeh došao uoči duela sa Partizan Mozzart Betom koji se igra u petak od 20.45 u hali Aleksandar Nikolić.