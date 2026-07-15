Juve se u potrazi za golmanom okreće ka Lisabonu i Trubinu

Kao dugoročno rešenje Juve je pokušao da angažuje Mileta Svilera, međutim, Roma traži više od 40.000.000 evra. Opcija je bio i Parmin Zajon Suzuki, mada ima onih u rukovodstvu Stare dame koji ne misle da je reprezentativac Japana dovoljno dobro rešenje.

Najnovije vesti iz Italije, koje prenose i portugalski mediji, kažu da se Juventus u potrazi za golmanom okrenuo ka Lisabonu i Anatoliju Trubinu.

Golman Benfike je devet godina mlađi od Dibua Martineza, pa bi bio rešenje na duže staze. Shodno tome i dosta skuplji. O Žogo piše da Benfika za Ukrajinca traži 40.000.000 evra, jer 40 odsto od profita ide Šahtjoru iz kog je pre tri godine doveden za 10.000.000.

U 149 nastupa za Benfiku Trubin je primo 144 gola, a u 59 nastupa je bio nesavladan. Nema sumnje da bi njegov angažman bio veliko pojačanje za ekipu Lučana Spaletija. "Samo" još da se klubovi dogovore oko obeštećenja...