Juve se u potrazi za golmanom okreće ka Lisabonu i Trubinu
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 20:09
Benfika navodno traži 40.000.000 evra
Imao je Juventus prošle sezone dosta problrema sa pozicijom golmana. Mikele Di Gregorio je bio među najslabijim čuvarima mreže u Seriji A po procentima odbranjenih šuteva u okvir gola, a ni Matija Perin se nije proslavio. Otud je u Torinu ovog leta aktuelna potraga za stabilnom "jedinicom".
Prvi pik bio je Aston Vilin Emilijano Martinez, ali je došlo do zastoja u pregovorima jer klub iz Birmingema nije pristao na ponuđenih 15.000.000 evra, a Juventus nije u prilici da plati mnogo više za igrača koji je na zalasku karijere. Argentincu je ponuđen ugovor na tri godine, s obzirom na to da uskoro puni 34.
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Kao dugoročno rešenje Juve je pokušao da angažuje Mileta Svilera, međutim, Roma traži više od 40.000.000 evra. Opcija je bio i Parmin Zajon Suzuki, mada ima onih u rukovodstvu Stare dame koji ne misle da je reprezentativac Japana dovoljno dobro rešenje.
Najnovije vesti iz Italije, koje prenose i portugalski mediji, kažu da se Juventus u potrazi za golmanom okrenuo ka Lisabonu i Anatoliju Trubinu.
Golman Benfike je devet godina mlađi od Dibua Martineza, pa bi bio rešenje na duže staze. Shodno tome i dosta skuplji. O Žogo piše da Benfika za Ukrajinca traži 40.000.000 evra, jer 40 odsto od profita ide Šahtjoru iz kog je pre tri godine doveden za 10.000.000.
U 149 nastupa za Benfiku Trubin je primo 144 gola, a u 59 nastupa je bio nesavladan. Nema sumnje da bi njegov angažman bio veliko pojačanje za ekipu Lučana Spaletija. "Samo" još da se klubovi dogovore oko obeštećenja...