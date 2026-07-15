Zašto Grinvud nije koštao bar 80.000.000 evra? Imidž, tržište...

Ramoš ima 25 godina, Osimen je u trenutku odlaska imao 22, a Pepe 23. Grinvud ima 24, takođe još deceniju ozbiljnog fudbala pred sobom, ali Marselj nije uspeo da se opari, naročito jer je gotovo polovina novca po slovu prethodnog kupoprodajnog ugovora, pripala Mančester Junajtedu.

Iz francuskog kluba stiglo je opravdanje i to iz usta novopečenog sportskog direktora Gregorija Lorencija (42), čoveka koji je prethodnih osam godina bio prvi operativac Bresta.

„Znamo složenost slučaja Grinvud, kroz imidž igrača. Ne treba da mislimo da smo imali bolju šansu. Razgovarali smo sa igračem da napravimo komproimis, ali on je želeo da ode. To moramo jasno da stavimo svima do znanja“, priznao je Lorenci, a onda objasnio kako se klubovi nisu baš otimali za Grinvuda: „Bili smo vezani ekonomskim ograničenjima. Klubovi nisu kucali na naša vrata da kupe Mejsona Grinvuda. Tržište je odredilo cenu igrača, postaralo se da ona bude ispod 80.000.000 ili 100.000.000 evra. S obzirom na to šta je bilo planirano za ovaj posao, klub je ispunio sopstvena očekivanja. Igrač je bio popularan među navijačima. Ali nismo želeli da zadržimo nekoga ko nije imao nameru da i dalje nosi dres Olimpika.“

Grinvudov skandal sa zlostavljanjem svoje devojke vreme ne može da obriše. Na to je Lorenci aludirao pominjujući imidž fudbalera. Zbog toga je persona non grata u Premijer ligi, među najbogatijima koji bi nudili znatno više od 40.000.000 evra. Atletiko se borio sa Marseljem za potpis, ali je nudio tek 5.000.000 evra više. Eto odgovora zašto je Fener ulovio Grinvuda ispod cene.