Itudis posle pobede: Kontrolisali smo meč, krucijalno je bilo da se lopta kreće

Hapoel je bio "u kontroli" tokom većeg dela meča, ali je do pobede od 81:80 došao u tek u finišu, zahvaljujući trojkama Vasilija Micića, a bio vođen ceo meč Elajdžom Brajantom.

"Još uvek smo na početku. Bilo bi dobro da smo imali još sedam dana za pripremu. Početak je važan za nas koji smo igrali plej-of prošle sezone. Ne verujem da Zvezda ima drugačije ciljeve od nas (plej-of ili plej-in) , ali mi nemamo domaći teren što je veoma važno. Bilo je veoma bitno da iskoristimo i Vasu i Elajdžu, ali i da ih držimo odmornim. Oni su mnogo važni za nas, to nije tajna ali danas je mnogo bitna bila i odbrana i ostali igrači, kao Zek Ledej ali i Odiase"

Na pitanje o dobijenoj tehničkoj grešci u finišu meča, Itudis je odgovorio:

"Veruj mi, kunem se da nisam ništa ružno rekao. Ali ako sam zaslužio, u redu", poručio je Grk.

Ponovo o Vasi i šutu 1/11 pre dve vezane trojke koje su prelomile meč:

"To su bili dobri šutevi i igrač oseća kad treba da šutira. To su bili "daggeri". Voleo bih da je to bilo bolje, 3/8, ali to tako kako je", zaključio je Itudis.