Jović: Čast je nositi dres Arisa, obećavam da ću dati sve od sebe svaki put kad kročim na teren
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 16:28
Novom treneru Vasilisu Spanulisu bio je potreban jedan igrač kao što je Jović, koji će umeti da "nahrani" sve igrače i držati ih zadovoljnim
Aris je u nedelju objavio da je novi igrač tog tima srpski plejmejker Stefan Jović. On je poslednji koji je stigao u Solun, a pre njega došli su Ej Džej Lidel direktno iz NBA lige, Kem Birč iz Fenerbahčea, Nenad Dimitrijević iz Bajerna, Met Morgan iz Virtusa i Džeramaja Robinson Erl takođe iz NBA lige.
Novom treneru Vasilisu Spanulisu bio je potreban jedan igrač kao što je Jović, koji će umeti da "nahrani" sve igrače i držati ih zadovoljnim. Posebno Lidela i Robinson Erla.
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Jović naravno zna šta se očekuje od njega u Solunu.
"Veoma sam srećan i počastvovan što sam deo Arisa. Ovo je tim sa velikom tradicijom i srčanim navijačima. Ljudi od mene očekuju profesionalizam i liderstvo. Moj cilj je da pomognem Arisu da pobeđuje i igra na visokom nivou".
04.00: (1,30) Golden Stejt Ž (15,0) Vašington Ž (4,00)
Kao što smo rekli, Jović će sarađivati sa Spanulisom, a generalni menadžer ekipe je Nikos Zisis.
"Poštujem ih obojicu. Podelili su sa mnom jasnu viziju tima i ambicije kluba. Uzbuđen sam što ću biti deo ovog posebnog projekta".
Jovića posebno raduje igranje pred Arisovim navijačima.
"Aris je jedan od klubova sa najvećom istorijom. Navijači su neverovatni i hvala im na toploj dobrodošlici. Radujem se da ih vidim i upoznam. Čast je nositi ovaj dres i obećavam im da ću dati sve od sebe svaki put kad kročim na teren", istakao je Jović.