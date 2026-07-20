Jović: Čast je nositi dres Arisa, obećavam da ću dati sve od sebe svaki put kad kročim na teren

Jović naravno zna šta se očekuje od njega u Solunu.

"Veoma sam srećan i počastvovan što sam deo Arisa. Ovo je tim sa velikom tradicijom i srčanim navijačima. Ljudi od mene očekuju profesionalizam i liderstvo. Moj cilj je da pomognem Arisu da pobeđuje i igra na visokom nivou".

04.00: (1,30) Golden Stejt Ž (15,0) Vašington Ž (4,00)

Kao što smo rekli, Jović će sarađivati sa Spanulisom, a generalni menadžer ekipe je Nikos Zisis.

"Poštujem ih obojicu. Podelili su sa mnom jasnu viziju tima i ambicije kluba. Uzbuđen sam što ću biti deo ovog posebnog projekta".

Jovića posebno raduje igranje pred Arisovim navijačima.

"Aris je jedan od klubova sa najvećom istorijom. Navijači su neverovatni i hvala im na toploj dobrodošlici. Radujem se da ih vidim i upoznam. Čast je nositi ovaj dres i obećavam im da ću dati sve od sebe svaki put kad kročim na teren", istakao je Jović.