Kenan, Tilman, Arslan... Pravi se još jedna turska sila – i hoće u NBA Evropu

Cilj je da se i domaćem prvenstvu bude konkurentan. Mogao bi da se napravi još jedan velikan u turskoj košarci, kao što je to Trabzon u fudbalu. Ogroman novac su uložili u fudbalsku sekciju, a ne žale ga ni u košarkaškoj.

"Želimo da Trabzon bude jedan od velikih klubova turske košarke. Ako će postojati tri, četiri ili pet velikih klubova sa kontinuitetom, koji mogu sami da se održavaju i imaju sopstvenu ekonomiju, definitivno želimo da Trabzon bude jedan od njih. Kada dođe vreme, želimo da dođemo do tačke u kojoj ćemo biti smatrani kandidatima za osvajanje titula u Turskoj", jasan je trener.

11.30 (1,80) Belgija Ž (14,5) Australija Ž

Stigla su odlična pojačanja, nekadašnji košarkaši iz NBA lige i Evrolige. Tu je doskorašnji bek Crvene zvezde Ajzea Kenan, Ksavijer Tilman iz NBA, kao i Šekil Herison, a stigao je i Jigit Arslan. Odlična imena za ekipu iz FIBA Lige šampiona.

"Sa igračima poput njih, zbog pretnje šutom i načina na koji igraju, otvara se prostor i za ostale igrače. Pomažu vam da raširite teren i primoravaju više od jednog defanzivca da se uključi u odbranu. Kenan, Jigit i Jeboa nisu samo igrači koji striktno poenteri. Imaju veoma visok košarkaški IQ, pregled igre i odlični su asistenti. Spremni su da dodaju i imaju potencijal da učine igrače oko sebe boljima".

Najveće pojačanje je verovatno Ksavijer Tilman, NBA šampion koji sa 27 godina stiže u Trabzon. Dolazi na vrhuncu karijere i košarkaške moći, samo što ima zdravstvene probleme. Imao je ponude iz NBA lige, ali se ipak odlučio za Trabzon.

"Da nije prošao kroz takav period, ne bi bio igrač na našem radaru i ne bismo mogli da ga dovedemo. Nisam mislio da će iz NBA lige doći u Evropu. Tilman ima 27 godina. On nije 37-godišnji NBA veteran. Veruje da pripada NBA ligi i da tamo ima budućnost".

Kako su doveli takvog igrača? Još nema izlaznu klauzulu za celu sezonu.

"Tražio je pravi projekat u kojem bi mogao da pokaže šta ume, a to je za nas bila velika prilika. Mislim da sam mu na pravi način objasnio kako možemo da mu pomognemo da se vrati na nivo na kojem želi da bude. Doneo je veoma jasnu odluku da želi da igra sa nama. Želi da provede čitavu sezonu ovde, a onda će narednog leta proceniti svoje mogućnosti", zaključio je na tu temu.