Ćus Mateo komentariše Špance na čelu večitih: Navarova Zvezda može da bude najveće iznenađenje
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 12:45
"Penjaroja ima veliko iskustvo", kaže selektor Španije
Selektor reprezentacije Španije, Ćus Mateo, prokomentarisao je trenersku scenu u Evroligi i posebno se osvrnuo na svoje zemljake koji će ove sezone predvoditi „večite rivale“ — Ibona Navara na kormilu Crvene zvezde i Đoana Penjaroju u Partizanu.
Španska trenerska škola nastavlja da dominira evropskom košarkom, a Mateo ističe da, iako svaki stručnjak nosi autentičan pečat, svi dele sličnu viziju moderne igre.
„Svih sedam trenera koji su trenutno u Evroligi, španski treneri su, naravno, različiti, ali imaju sličnu filozofiju. Mislim da danas košarka zahteva veću rotaciju. Igra zahteva drugačiji tempo. Jedna od najvažnijih veština koju trener danas mora da poseduje jeste sposobnost da se prilagodi igračima, klubu i kulturi. Sve te stvari su veoma važne“, započeo je španski selektor u intervjuu za Basketball Sphere.
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Mateo je naglasio da izuzetno ceni rad svojih kolega u elitnom takmičenju.
„Mislim da je svih sedam trenera koji su tamo veoma, veoma pametno i kvalitetno.“
Posebnu pažnju privlači predstojeća sezona u Beogradu, gde će i Crvena zvezda i Partizan imati španski pečat na klupi. Selektor Španije ima izuzetno visoka očekivanja od obojice.
„Mislim da će Ibon Navaro u Crvenoj zvezdi biti jedno od najvećih iznenađenja u Evroligi. Reč je o veoma dobrom treneru, a Đoan Penjaroja, koji već ima veliko iskustvo u Evroligi, verovatno će u svojoj drugoj sezoni raditi na način koji Partizan i njegovi navijači žele da vide. Zato imam veoma, veoma velika očekivanja od svega toga“, zaključio je Mateo.