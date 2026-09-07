Ćus Mateo komentariše Špance na čelu večitih: Navarova Zvezda može da bude najveće iznenađenje

Selektor reprezentacije Španije, Ćus Mateo, prokomentarisao je trenersku scenu u Evroligi i posebno se osvrnuo na svoje zemljake koji će ove sezone predvoditi „večite rivale“ — Ibona Navara na kormilu Crvene zvezde i Đoana Penjaroju u Partizanu.

Španska trenerska škola nastavlja da dominira evropskom košarkom, a Mateo ističe da, iako svaki stručnjak nosi autentičan pečat, svi dele sličnu viziju moderne igre.

„Svih sedam trenera koji su trenutno u Evroligi, španski treneri su, naravno, različiti, ali imaju sličnu filozofiju. Mislim da danas košarka zahteva veću rotaciju. Igra zahteva drugačiji tempo. Jedna od najvažnijih veština koju trener danas mora da poseduje jeste sposobnost da se prilagodi igračima, klubu i kulturi. Sve te stvari su veoma važne“, započeo je španski selektor u intervjuu za Basketball Sphere.