Problem za Zvezdu: Rade Krunić mesec dana van terena
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 12:30
Iskusni vezista će opet zaigrati posle reprezentativne pauze
Slavila je Crvena zvezda u 180. večitom derbiju (2:1), ali je zato ostala bez Radeta Krunića. Iskusni vezista je napustio igru u 55. minutu zbog povrede. Čim je samoinicijativno šutnuo loptu u aut i legao na travu, bilo je jasno da neće moći da nastavi utakmicu. Srpski šampion je danas zvanično objavio da će nekadašnji igrač Milana biti van terena narednih mesec dana.
Doduše, neće Zvezda odigrati mnogo utakmica u tom periodu - četiri u domaćem prvenstvu protiv Radnika iz Surdulice, IMT-a, Železničara iz Pančeva i niškog Radničkog. Posle toga sledi reprezentativna pauza koja traje do 10. oktobra i Krunić bi baš tad trebalo da se vrati na teren i bude na raspolaganju treneru Albertu Rijeri pred početak Lige konferencije i meča sa Luganom.
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O tome koliko je iskusni vezista bitan za igru Zvezde govore i reči RIjere da je upravo povreda i izlazak Krunića bila bitan faktor loše igre srpskog šampiona u drugom poluvremenu. Do momenta kad je napustio igru, bio je jedan od faktora stabilnosti u veznom redu crveno-belih.
Krunić je ove sezone odigrao sedam utakmica u svim takmičenjima i postigao jedan gol. Od dolaska u Zvezdu nije imao ozbiljnijih problema sa povredama. Najduža pauza bila je oko mesec i po dana i to prethodne sezone kad je povredio aduktor.