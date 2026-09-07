Problem za Zvezdu: Rade Krunić mesec dana van terena

Slavila je Crvena zvezda u 180. večitom derbiju (2:1), ali je zato ostala bez Radeta Krunića. Iskusni vezista je napustio igru u 55. minutu zbog povrede. Čim je samoinicijativno šutnuo loptu u aut i legao na travu, bilo je jasno da neće moći da nastavi utakmicu. Srpski šampion je danas zvanično objavio da će nekadašnji igrač Milana biti van terena narednih mesec dana.

Doduše, neće Zvezda odigrati mnogo utakmica u tom periodu - četiri u domaćem prvenstvu protiv Radnika iz Surdulice, IMT-a, Železničara iz Pančeva i niškog Radničkog. Posle toga sledi reprezentativna pauza koja traje do 10. oktobra i Krunić bi baš tad trebalo da se vrati na teren i bude na raspolaganju treneru Albertu Rijeri pred početak Lige konferencije i meča sa Luganom.