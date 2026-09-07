Dan posle derbija: Nenad Minaković prvi put sudi meč Lige šampiona

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

*****

Kako je objavio FSS, Minakoviću će u Nemačkoj pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Danilo Nikolić. U VAR sobi će biti Momčilo Marković.

„Delegiranje za utakmicu Lige šampiona predstavlja veliko priznanje za Nenada Minakovića, ali i značajan trenutak za kompletno srpsko suđenje i Fudbalski savez Srbije, koji će posle skoro tri godine ponovo imati glavnog sudiju na utakmici najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja. Istovremeno, ovo je još jedna potvrda da je odluka FSS da sprovede ozbiljne promene u sudijskoj organizaciji i rukovođenje Sudijskom komisijom poveri renomiranim stručnjacima iz inostranstva bila ispravan potez. Domeniko Mesina prethodne, a Frank De Bleker ove sezone, pokazali su da imaju veliko poverenje u Nenada Minakovića, delegirajući ga za neke od najvažnijih i najzahtevnijih utakmica domaćeg šampionata. Kontinuitet dobrih nastupa i visokih kriterijuma sada je dobio potvrdu i na evropskoj sceni”, ističu iz Srpske kuće fudbala.

Ovo će biti Minakovićev debi u Ligi šampiona, jer je prethodno bio glavni arbitar na mečevima Lige Evrope i Lige konferencije.