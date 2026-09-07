Ubljani pronašli trenera: Obradović se vraća iako nije ni odlazio

„Uvek sam govorio da je klub iznad svih nas i baš time sam se rukovodio prilikom donošenja ovakve odluke. I da budem iskren do kraja, ostavku sam podneo odmah posle remija sa Spartakom, ali sam, uz dogovor sa ljudima iz kluba, vodio ekipu u Kruševcu“, rekao je Matić.

Već tada jedno ime je provejavalo kao moguća alternativa — Miloš Obradović. Mladi trener koji je odavno prisutan u klubu, a koji je takođe crveno-bele vodio u najvišem rangu srpskog fudbala. Kasnije mu je bila poverena i uloga sportskog direktora, ali je aktivno i dalje učestvovao u radu stručnog štaba, redovno bio uz Uroša Matića, sedeo na klupi kao saradnik, ali i kao „pokrivalica“ jer poseduje PROFI licencu.

Obradović je dobro upoznat sa igračkim potencijalom sadašnjeg sastava i sigurno je da će najbrže moguće pokušati da Ubljane vrati u igru, pošto u prethodnih sedam kola nisu prikazali gotovo ništa od očekivanog i najavljivanog. Pobeda i remi uz pet poraza su miljama daleko od željenog.

Novi-stari trener povratničku misiju trebalo bi da ima u subotu, kada u osmom kolu Mozzart Bet Prve lige Jedinstvo pod Šepkovcem dočekuje Smederevo.