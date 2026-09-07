Prvi spisak Slavena Bilića: Modrić je spomenik fudbalu! Livaković ne treba da se pravda zbog Barse

No, najvažnija stvar sigurno je ostanak Luke Modrić, legende hrvatskog fudbala, koja će za dva dana proslaviti 41. rođendan. Bez obzira, Bilić nije tu imao dileme. Ni Modrić mu ih nije dao.

“Pričao sam dugo s Modrićem. Tri sata u Zadru i onda sam ga pustio. Objašnjavati njegovu ulogu svelo bi se samo na ponavljanje. Videli ste sinoć za Milan protiv Juventusa. On je i dalje najbitniji igrač Milana. Ne govorim samo o fudbalu, to je za spomenike. On je trenutno taj, on je i dalje najbolji… Nije bilo nikakvog nagovaranja. Igraće u ritmu koji mu odgovara. Ne radi nas, nego radi njega. Svakih sedam dana moraš da imaš podsticaj. Tako će biti i tu. Na terenu, a pričati o njegovoj ulozi van terena...", rekao je Bilić.

Uostalom, jasno kaže da za razliku od njegovog prvog mandata, sada neće biti radikalnih promene u timu.

“Biće novih igrača, ali kada dođu bolji. Smena generacije nema smisla. Igraju najbolji igrači”.

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Posebno se osvrnuo i na status golmana Dominika Livakovića, koji na okupljanje dolazi bez minuta u klubu, ali samo zato što je – prešao u Barselonu-

“Nemaš kome da se pravdaš ako ideš u Barselonu. Nikada hrvatski golman nije branio u tako velikom klubu. S druge strane, moraš da braniš. Premlad je da ne brani. Ima veliki kredit u reprezentaciji već je bio onaj period kad u Đironi nije branio pa je briljirao za reprezentaciju. Bolje je da brani…. Livaković je Livaković, ali bilo bi dobro da brani. I za nas i za sebe”.

Bilić je takođe dodao da je cilj Hrvatske da u Ligi nacija bude minimalno treća, jer je Evropsko prvenstvo glavni cilj, te će zato predstojeće utakmice biti i prilika da proba možda neke nove stvari u odnosu na Dalićevu eru. Neke jasne ideje već postoje. Neće tako Bilić pokušavati da igra sa trojicom pozadi, jer smatra da Hrvatska najbolje igra sa četvoricom. Kao što smatra da Joško Gvardiol nije levi bek.

“Super je što imamo igrače koji mogu da igraju na više pozicija, ali Gvardiola vidim kao štopera. Naravno, u Sitiju igra beka na jedan čudan način. Staviš ga na zadnjeg veznog biće dobar, ali ako želi da bude najbolji na svetu onda treba da igra štopera”.

Pretpostavićemo, uz Luku Vuškovića? Na ovom spisku svakako nema Duje Ćalete Cara i Marina Pongračića…

“Mali je izvarendan. Tehnika, stabilnost pa čak je i lider u Brajtonu. Stalno je taj koji vodi igrače i ne gleda samo loptu. Od njega očekujemo jako puno… On igra kao da ima 29 godina i ja sam jako srećan. Treba to negovati”.

Za kraj i o Španiji… Vrlo iskreno.

“Ja bi voleo da još slave”, našalio se Bilić.

TIM HRVATSKE ZA LIGU NACIJE

Golmani: Dominik Livaković (Barselona), Dominik Kotarski (Dinamo), Ivor Pandur (Rendžers)

Odbrana: Joško Gvardiol (Mančester Siti), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Šutalo (Lacio), Luka Vušković (Brajton), Ivan Smolčić (Komo), Josip Stanišić (Bajern), Martin Erlić (Midtjiland)

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester Siti), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sosijedad), Josip Mišić (Dinamo), Martin Baturina (Komo)

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Frajburg), Franjo Ivanović (Lans), Dion Drena Beljo (Dinamo), Marko Pašalić (Orlando Siti), Petar Musa (Dalas)

Pretpozivi: Karlo Letica (Lucern), Marin Pongračić (Fjorentina), Kristijan Jakić (Augzburg), Nikola Moro (Bolonja), Lovro Majer (AEK), Toni Fruk (Rijeka), Luka Stojković (Dinamo)

Hrvatska takmičenje u Ligi nacija počinje 26. septembra na gostovanju kod Češke, tri dana kasnije putuje u Španiju. Zatim će 3. i 6. oktobra igrati sa Engleskom u Rijeci, pa Španijom u Splitu.