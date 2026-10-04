KRAJ: FMP - Crvena zvezda 90:89

ned. 04.10.26. | 17:50

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Železnika

ABA LIGA, 2. kolo

FMP - CRVENA ZVEZDA 90:89

Dvorana: FMP arena (Železnik)

Sudije: Karlos Havijer Duenjas Urego, Nikola Domazet, Igor Temelkov

FMP: Rebrača, Belić, Raš, Radović, Nil, Grojić, Popović, Gašić, Kovačević, Stanojević, Rebić, Livadić.

Crvena zvezda: Džons, Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Kremer, Moneke.

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