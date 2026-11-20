Al Ahli je posle preokreta savladao Al Nasr u prvenstvu Saudijske Arabije - 3:1 (1:1), gde se u neku ruku može reći da je portugalski veteran tragičar utakmice. Jeste dao gol, ide ka fudbalskoj besmrtnosti, ali to malo i košta ekipu iz Rijada.

Tera Kristijano Ronaldo do 1.000 golova i ne staje. To mu je i jedini cilj do kraja karijere, da postane prvi igrač sa četvorocifrenim brojem pogodaka i još malo mu nedostaje. Sada je opet pogodio i došao do 986 golova u profesionalnoj karije, mada se nije baš proslavio posle postignutog gola.

Završio je nedavno reprezentativnu karijeru, oprostio se iako je dobio poziv, pa ga nije bilo tokom ove pauze i mogao je da napuni baterije da pojuri taj cilj koji ga još drži na terenima. Al Ahli nije naivan tim, posebno na domaćem terenu, što je značilo da će biti velika borba i da je pitanje može li popularni CR7 i njima da zatrese mrežu. Bilo kako bilo, uspeo je. U 14. minutu je dočekao jednu loptu koja je igrom slučaja došla do njega posle gužve na dvadesetak metara od gola i stvarno je kao nekada uspeo da namesti nogu, nacentrira i opali jednu raketu punom u donji desni ugao za vođstvo. Neodbranjivo, dobro je pogodio.

Da pobedlja sve i smanji na 13 golova zaostatka do hiljadarke, imao je priliku četiri minuta kasnije, kada je Al Nasr dobio penal i naravno da će on da ga izvede. Jedno samo nije jasno, kada je Ronaldo zaboravio da šutira penale?! Promašuje ih u poslednje vreme, ne ide mu baš kada gađa sa kaznenog udarca i tako je bilo i sada. Da li je promašio? Nije baš. Pogodio je stativu. Kao u prvom delu "Tesne kože".

Posle toga, došlo je do kontroverzne situacije zbog odluka sudija, odmah posle gola koji je postigao Al Ahli, a koji je argentinski arbitar Fakundo Teljo poništio. Defanzivac Al Ahlija, turski fudbaler Merih Demiral, zatresao je mrežu Al Nasra u 31. minutu. Golman gostujuće ekipe, Brazilac Bento, pogrešno je procenio situaciju prilikom izlaska na loptu i ostavio prazan gol, što je Demiral iskoristio i glavom poslao loptu u mrežu. Argentinski arbitar najpre je priznao pogodak, ali je posle konsultacije sa VAR sobom i pregleda snimka odlučio da ga poništi. Procena sudije bila je da je fudbaler Al Ahlija Zijad Al Džohani ometao golmana Benta i sprečio ga da interveniše.