Izuzetno tesnu i napetu utakmicu gledali smo u Železniku, ali je Igokea na kraju zasluženo slavila! I to posle nesvakidašnje drame u kojoj je Igokea ispustila šut za pobedu, a FMP upropastio poslednji napad, da potencijalno dođe do dva boda.

Posle 38 i po minuta ništa nije moglo da razdvoji dve ekipe, pošto je Marko Kovačević sa linije slobodnih bacanja doneo izjednačenje (69:69) i uveo susret u završnicu tokom koje je jedan potez rešio pobednika. Prvo su Haris Delalić i Džamija Nil promašili dva bitna šuta, a onda je Roman Pen ispustio priliku da se proslavi. Promašio je polaganje o tablu, lopta je posle defanzivnog skoka Filipa Rebrače došla do Nila koji se ubrzo spetljao, a Pen se iskupio ukradenom loptom. Istu je prosledio Lazaru Stefanoviću koji je pravovremeno uočio utrčavanje Dragana Milosavljevića, a on je iskusno položio kraj Rebrače i uz zvuk sirene overio trijumf!

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