Pionir zagrmeo od aplauza za Dušana Alimpijevića
Vreme čitanja: 4min | pet. 20.11.26. | 20:47
Topao doček za selektora Srbije i trenera Dušana Alimpijevića
Košarkaški spektakl u okviru 13. kola Evrolige između Partizana i Bešiktaša dobio je zanimljivu uvertiru i pre samog podbacivanja lopte. U centru pažnje pune dvorane „Aleksandar Nikolić“ našao se trener turskog velikana i aktuelni selektor reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, kome su navijači crno-belih priredili i više nego topao doček.
U trenutku kada je srpski stručnjak kročio na parket beogradskog hrama košarke, sa tribina se prolomio gromoglasan aplauz. Pristalice Partizana pokazale su ogromno poštovanje prema čoveku koji predvodi nacionalni tim Srbije i koji je svojevremeno sedeo jedne sezone na klupi Crvene zvezde, a atmosfera je dostigla vrhunac kada je deo navijača iza klupe Bešiktaša počeo spontano da skandira: „Dušane, grobare!“
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Alimpijević nije ostao ravnodušan. Okrenuo se ka tribinama, podigao ruku u znak pozdrava i srdačno se zahvalio navijačima na toplom i gospodskom dočeku, potvrdivši još jednom da dres i grb reprezentacije brišu sve klupske podele kada je u pitanju podrška nacionalnom timu i njegovom strategu.
Ovaj susret imao je i posebnu sportsku simboliku, s obzirom na to da je Alimpijević poslednji put vodio ekipu protiv Partizana u Beogradu sada već davne 2022. godine. Tada je sedeo na klupi turske Burse i u jednoj od najdramatičnijih utakmica u novijoj istoriji crno-belih, u okviru osmine finala Evrokupa pred prepunom Arenom, režirao veliko iznenađenje i eliminisao tim Željka Obradovića iz daljeg takmičenja.
Iako su uspomene na taj bolan poraz iz 2022. godine i dalje sveže u sećanju navijača Partizana, večerašnji prizor iz Pionira pokazao je zrelost i sportsku kulturu beogradske publike, što se doduše i očekivalo zbog uvek gospodskog ponašanja i velikog karaktera Dušana Alimpijevića.