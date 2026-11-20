Alimpijević nije ostao ravnodušan. Okrenuo se ka tribinama, podigao ruku u znak pozdrava i srdačno se zahvalio navijačima na toplom i gospodskom dočeku, potvrdivši još jednom da dres i grb reprezentacije brišu sve klupske podele kada je u pitanju podrška nacionalnom timu i njegovom strategu.

Ovaj susret imao je i posebnu sportsku simboliku, s obzirom na to da je Alimpijević poslednji put vodio ekipu protiv Partizana u Beogradu sada već davne 2022. godine. Tada je sedeo na klupi turske Burse i u jednoj od najdramatičnijih utakmica u novijoj istoriji crno-belih, u okviru osmine finala Evrokupa pred prepunom Arenom, režirao veliko iznenađenje i eliminisao tim Željka Obradovića iz daljeg takmičenja.

Iako su uspomene na taj bolan poraz iz 2022. godine i dalje sveže u sećanju navijača Partizana, večerašnji prizor iz Pionira pokazao je zrelost i sportsku kulturu beogradske publike, što se doduše i očekivalo zbog uvek gospodskog ponašanja i velikog karaktera Dušana Alimpijevića.