Odlično je počeo Efes, konkretno Džordan Lojd i Dario Šarić. Odmah su u ofanzivnu mašinu uhvatili goste iz Francuske, pa su pomenuta dvojica ubacila prvih 11 poena za turskog velikana, koji je za četiri minuta primio samo tri poena i već tada imao osetnih +8. Bila je i dvocifrena prednost posle poena Kaija Džonsa, mada se probudio malo Asvel posle tajm-auta i uspeo da se razmrda posle veoma lošeg starta. Makar napadački. Spustili su sa dvocifrenog minusa jednom, dopustili da Efes ode na +10, pa opet došli preko Fodžo Dade do minus osam i tako se otišlo na prvi mali odmor. Bila je sigurna prednost i totalna kontrola igre domaćina u Istanbulu, koji je od starta sve imao u svojim rukama. Asvel nijednom nije poveo na meču.

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Na startu druge četvrtine odgovorili su trojkom na trojku, Osmani je pogodio jednu, zatim i Lojd još jednu, pa se nadovezao i Strazel za najvećih +14. Pljuštale su trojke na obe strane, za tri minuta samo su šutevi spolja ulazili. Efes je ubacivao sve van linije 6,75 i to ih je uz solidnu odbranu bilo dovoljno da se održava velika prednost. Bilo je i najvećih +18 za Efes, maltene do samog kraja prvog poluvremena, kada je opet Asvel uspeo makar malo da se vrati i smanji. Ne baš da se vrati, ali da ne bude baš katastrofa.

Peti Mils i Dosu Jovo uspeli su da makar malo ublaže zaostatak, konkretno bivši plejmejker San Antonio Sparsa, pa je francuski tim bio živ pred početak drugog dela. Da ostane neka nada i da ne igraju čisto rekreativno drugo poluvreme. Nastavio je Mils i na startu drugog dela da igra dobro, međutim baš loša odbrana reketa i nesigurnost u gotovo svakom delu igre, bili su previše. Kai Džons se šetao pod košem i u svom stilu drmao obruč, Šarić je dao još jednu trojku, pa onda i Justa svoju prvu i ode mast u propast, a domaćin na +17 na polovini trećeg kvartala.

Krauder je uspeo da spusti na -13 trojkom, ali je i to kratko trajalo. Raspali su se ponovo u poslednjem minutu, kada su napravili veliki broj faulova, pa se Efes gostio sa linije za slobodna bacanja u završnim sekundama i došao do ogromnih +19 pred završni kvartal utakmice.

Četvrta četvrtina je u jednom trenutku postala revijalni deo meč jer je Efes išao i na više od 20 poena prednosti, da bi na nešto manje od tri minuta do kraja ubacili i 100 poena. Dali su čak 15 trojki na meču i to na 50 odsto uspešnosti, što možda i najviše govori kakva je ovo napadačka utakmica bila za domaćina.

Do pobede su ih predvodili Džordan Lojd i Metju Strazel sa po 20 poena, Kem Pejn sa 15 poena i osam asistencija, Santi Justa sa 14, Dario Šarić sa 12 poena i osam skokova i Kai Džons sa deset poena i sedam skokova.

Kod Asvela su se istakli Fodžo Dada i Sestina sa po 16 i Peti Mils sa 15 poena.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

/Nan 21 - Tubelis 17/

Bajern Minhen - Baskonija 100:81

/Vašington 23 - Stjuart 17/

Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70

/Rajt 22 - Horton Taker 17/

Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96

/Hifi 18 - Blejkni 28/

Valensija - Virtus Bolonja 92:87

/Šorts, Sako 20 - Belo 15/

Petak

Efes - Asvel 107:81

/Lojd, Strazel 20 - Fodžo Dada, Sestina 16/

Olimpijakos - Crvena zvezda /u toku/

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama