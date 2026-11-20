Crvena zvezda dobila je veliko pojačanje za utakmicu sa Barselonom (20.30). Džered Batler, koji je zbog virusa propustio meč 12. kola u Milanu protiv Olimpije, spreman je za meč sa katalonskim timom.

U uživo programu "Arene Sport" pred utakmicu, najavljeno je da je Džered Batler spreman za meč sa ekipom Aleksandera Sekulića, što su odlične vesti za crveno-bele.