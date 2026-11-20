Odlične vesti za Zvezdu pred Barselonu
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Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 19:52
Džered Batler u protokolu za meč sa katalonskim velikanom
Crvena zvezda dobila je veliko pojačanje za utakmicu sa Barselonom (20.30). Džered Batler, koji je zbog virusa propustio meč 12. kola u Milanu protiv Olimpije, spreman je za meč sa katalonskim timom.
U uživo programu "Arene Sport" pred utakmicu, najavljeno je da je Džered Batler spreman za meč sa ekipom Aleksandera Sekulića, što su odlične vesti za crveno-bele.
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Bez američkog beka očigledno nije moglo u gradu mode, gde je Crvena zvezda poražena, a sada će biti pojačani jednim od najboljih igrača. Virus je već bio problem za Crvenu zvezdu, pošto je Ibon Navaro pred put u Madrid rekao da su Džonatan Motli i Vojin Medarević prehlađeni, pa eto i tako je Batler sprečen da nastupa protiv Olimpije Milano.
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Sada se vraća u pravi čas, posle dva uzastopna poraza u Evroligi i to za meč sa nezgodnim domaćinom u Blaugrani. Nedostajao je još jedan organizator igre u Italiji, ali u Španiji to neće biti slučaj.
Može da odahne Ibon Navaro. Sada ima opciju više za Barselonu, koja muku muči sa bekovima.
Za sada ove sezone na 11 utakmica Amerikanac beleži devet poena, 1,7 skokova i 2,5 asistencija u proseku po meču, za 16 minuta provedenih na parketu.