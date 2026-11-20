Čanadi je u jesen 2016. godine preuzeo LASK nakon što je prethodno tokom nepune četiri godine predvodio Altah na preko 150 utakmica i ostvario prosek od 1,71 poena po meču. U međuvremenu su još jedanaestorica trenera vodila ekipu sa zapada Austrije - ne računajući privremena rešenja - i nijedan nije imao bolji učinak od Zarića . Ni legendarni Miroslav Klose i Ludovik Manjan, kao ni aktuelni trener Šturma Fabio Ingolič i pomoćnik u stručnom štabu Ajntrahta iz Frankfurta Klaus Šmit , koji je u pomenutom periodu dva puta vodio klub. Vraćao se čak i Čanadi, ali nije bio ni blizu da ponovi uspeh.

Srbin je posle 33 utakmice na učinku od 1,39 bodova po meču, a njegov prosek dodatno dobija na značaju ako se zna da ih je sve vodio u prvoj ligi, za razliku od pomenutog Čanadija, koji je trećinu njih vodio u drugom rangu…

“Naravno da sam veoma zadovoljan i ponosan“, kaže Zarić, koji ne želi da sve pohvale privoli za sebe. “S obzirom na to da poslednjih nekoliko godina nije uvek bilo lako za Altah, ova uspešna kalendarska godina pokazuje da trenutno korak po korak razvijamo klub u pravom smeru. To je potvrda dobrog rada ekipe, stručnog štaba i celog kluba.”

Za njega je Altah prva stanica u Bundesligi, nakon što je prethodno stekao ime u Švajcarskoj - kao pomoćni, a potom i prvi trener U21 ekipe Bazela, kasnije i kao glavni trener u redovima tadašnjeg prvoligaša Vintertura. Sa Altahom je u prvoj sezoni napravio pravu senzaciju time što je odveo ekipu do finala Kupa, dok je u prvenstvu bez većih problema obezbedio opstanak nakon čega je produžio ugovor sa klubom.

Zadatak mu je ove godine isti i za sada ga ostvaruje po planu. Tim iz Forarlberga je trenutno deseti na tabeli, četiri boda ispred poslednjeplasiranog Volfsbergera, odnosno šest bodova iza mesta koje vodi u plej-of. Do početka zimske pauze Zarićevu ekipu očekuju još četiri ligaške utakmice - dve kod kuće protiv Šturma i Salcburga i još dve na strani protiv Gracera i Tirola. Interesantno, sva četiri tima dobio je otkako je u januaru stigao u klub.

“Jedna stvar su, naravno, bodovi. Druga je naš identitet. Ako na teren prenesemo naš stil fudbala i pritom osvojimo što više bodova, možemo da odemo na zimsku pauzu sa dobrim osećajem. Važno mi je da nastupamo hrabro i snažno kao kolektiv. To mora da nas izdvaja. To nas i izdvaja. Ako delujemo ujedinjeno kao tim, možemo da pobedimo svakog protivnika“, ističe Zarić.

TRENER - BROJ UTAKMICA - PROSEK OSVOJENIH BODOVA

Damir Čanadi - 154 - 1,71

Martin Šerb - 15 - 0,73

Klaus Šmit - 47 - 1,21

Verner Graber - 23 - 0,91

Aleks Pastor - 67 - 1,21

Damir Čanadi - 33 - 1,06

Ludovik Manjan - 13 - 1,15

Miroslav Klose - 24 - 0,83

Klaus Šmit - 10 - 1,10

Joakim Standfest - 42 - 1,10

Fabio Ingolič - 42 - 1,14

Ognjen Zarić - 33 - 1,39