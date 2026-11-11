Kremer: Ne opterećujemo se očekivanjima

Dan pred utakmicu, Kremer je na otvorenom treningu govorio za medije.

"Kao što znamo, Madrid je ekipa koja igra sa velikom energijom, tako da moramo biti spremni od samog starta. Moramo igrati sa visokim intenzitetom, velikom energijom, zaustaviti njihov protok lopte i igrati maksimalno borbeno od prvog do četrdesetog minuta".

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Pobedili ste sedam od poslednjih osam utakmica, kako nastaviti sa dobrim igrama?

"Ne opterećujemo se očekivanjima, već gledamo samo sebe. Trudimo se da se fokusiramo na ono na šta možemo da utičemo. A to je da svakog dana dolazimo potpuno koncentrisani i da svakoj narednoj utakmici pristupimo kao i svakoj drugoj bilo u ABA ligi ili u Evroligi. Dakle, potpuno smo posvećeni sebi".

Koliko tim još može da napreduje?

"Ne bih rekao da smo blizu toga da nam sve funkcioniše. Mislim da uvek ima prostora za napredak. Definitivno rastemo kao tim, ali tek je novembar. Imamo još mnogo potencijala da radimo na sebi i napredujemo, ali verujem da idemo u dobrom smeru".

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Gde ti vidiš prostor za napredak?

"Vidim prostor za napredak uvek i u svemu. Možemo napredovati u odbrani, u napadu, u skoku... To je jednostavno proces, ali zato smo ovde. Uživamo u tom procesu i u tome što svakodnevno postajemo bolji. I da, mislim da za sada radimo dobar posao".

Kako do pobede u Madridu?

"Znate već, to je Real Madrid. Moramo ući u meč maksimalno fokusirani od prve sekunde, tu nema izgovora. Znam da Madrid ima problema sa povredama, ali oni su najopasniji upravo kada su saterani u ćošak. I dalje su jedan od najboljih timova u Evroligi i svaki igrač koji izađe na teren je izuzetno opasan, tako da u utakmicu ulazimo potpuno svesni toga".

EVROLIGA - 11. KOLO

Sreda

20.45: (4.10) Pariz (17.0) Fenerbahče (1.30)

20.45: (1.33) Partizan Mozzart Bet (16.0) Baskonija (3.90)

Četvrtak

20.05: (3.00) Makabi Tel Aviv (16.0) Hapoel Tel Aviv (1.50)

20.15: (1.45) Olimpijakos (16.0) Dubai (3.20)

20.30: (2.40) Olimpija Milano (15.0) Žalgiris (1.70)

20.30: (1.25) Valensija (17.0) Bajern Minhen (4.70)

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Petak

18.30: (1.60) Efes (16.0) Virtus Bolonja (2.65)

20.15: (1.20) Panatinaikos (19.0) Barselona (5.50)

20.30: (1.80) Asvel (15.0) Bešiktaš (2.25)

***Kvote su podložne promenama