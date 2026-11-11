Navaro: Dešavalo mi se u Madridu da imam +3 na četiri sekunde do kraja i izgubim

Pred put, medijima se obratio trener ekipe Ibon Navaro.

"Sigurno nas očekuje teška, veoma teška utakmica. Kao što sam vam rekao i pre meča protiv Olimpijakosa, takve ekipe koje imaju tu kulturu i nasleđe uvek znaju kako da se takmiče, bez obzira na sve probleme koje imaju. Imaju taj DNK koji ih čini još takmičarski nastrojenijim i opasnijim upravo kada se suočavaju sa nedaćama. Znamo šta znači igrati u Madridu i kakvu košarku oni igraju, a to je košarka koja je opasna ko god da je na terenu. Ako se opustite samo dva minuta u tom ritmu, mogu vas potpuno razbiti. Tako da će ovo biti veoma zahtevna utakmica u smislu fizičke pripreme, a posebno mentalne snage da ostanemo u igri uprkos svemu što se može desiti".

Igranje u Madridu nije nepoznanica za Navara.

"Igrao sam u Madridu mnogo puta. Dešavalo mi se da imam tri poena prednosti na četiri sekunde do kraja i dva slobodna bacanja, pa da na kraju izgubim. Tako da je u Madridu sve moguće. Bez obzira na rezultat i na to koliko je vremena ostalo do kraja, sve se može desiti. Oni znaju kako se igraju te poslednje sekunde i moramo biti spremni na to".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Šta vas najviše raduje pred put?

"Videću se sa sinom. To je najlepša i najposebnija stvar u svemu ovome, sin dolazi da me poseti u Madridu, tako da mi je to najdraža okolnost vezana za ovo gostovanje u Španiji".

Šta ćete mu reći o Beogradu?

"Već je bio ovde, tako da poznaje Beograd. Razlika je u tome što sada pljušti i lije kao iz kabla svaki dan. Kada je dolazio u septembru, bilo je sunčano i veoma toplo. Ali Beograd mu se baš dopao".

Španac nije hteo da se osvrće na meč sa Olimpijakosom.

"Ta utakmica je završena. Ta utakmica je iza nas, okrećemo se sledećoj. Čak smo i posle nje već odigrali meč protiv Slovana, tako da je to uveliko prošlost. Ne smemo ostati zarobljeni ni u pobedama ni u porazima, ako ostanete u prošlosti, ne napredujete".

Kako zasad funkcionišu stvari u stručnom štabu?

"Uz ovakav raspored, moramo podeliti posao među svima. Imamo pomoćne trenere koji ne putuju sa nama i ostaju ovde radeći veoma važan posao: pripremaju skauting protivnika i rade sa igračima koji ne putuju. Zatim, imamo trenere koji su zaduženi za analizu protivničkog napada i naše odbrane, kao i trenere koji se bave protivničkom odbranom i našim napadom. Njihov posao mi je izuzetno važan jer je uz ovakav ritam nemoguće da jedan trener sam sve pripremi".

Zvezda van Beograda ne zna za poraz...

"Mislim da im je lakše da iskontrolišu pojedine emocije. Lakše je ostati fokusiran i iskontrolisati tu preveliku uzbuđenost koju imate kada igrate kod kuće pred svojim navijačima. Mi nismo ti koji izlaze pred 20.000 ljudi koji navijaju i bodre vas, ali oni jesu, a i oni su samo ljudi. Zato razumem da im je ponekad lakše da igraju u gostima nego kod kuće. Ali to je samo na trenutak, naravno da uvek želimo da igramo pred našim navijačima".

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Kakvo je zdravstveno stanje u ekipu?

"Džonatan ima virus, nije mogao da trenira. To je ovaj virus koji vlada u poslednje vreme. Takođe, Vojin Medarević je imao temperaturu i mislim da je zarazno, pa se trudimo da ih izolujemo od ekipe. Nadam se da ćemo sutra biti spremni".

Da li ste odlučili ko putuje u Madrid?

"Putovaćemo sa svima. Svi igrači koji su na parketu idu na put. Upravo zbog virusa, možda se sutra razbole jedan, dva ili tri igrača, pa moramo da se osiguramo i imamo sve igrače na raspolaganju", zaključio je Navaro.

Zvezda će odmeriti snage sa Realom u četvrtak od 21.00 (TV Arena 1 Premium).

EVROLIGA - 11. KOLO

Sreda

20.45: (4.10) Pariz (17.0) Fenerbahče (1.30)

20.45: (1.33) Partizan Mozzart Bet (16.0) Baskonija (3.90)

Četvrtak

20.05: (3.00) Makabi Tel Aviv (16.0) Hapoel Tel Aviv (1.50)

20.15: (1.45) Olimpijakos (16.0) Dubai (3.20)

20.30: (2.40) Olimpija Milano (15.0) Žalgiris (1.70)

20.30: (1.25) Valensija (17.0) Bajern Minhen (4.70)

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Petak

18.30: (1.60) Efes (16.0) Virtus Bolonja (2.65)

20.15: (1.20) Panatinaikos (19.0) Barselona (5.50)

20.30: (1.80) Asvel (15.0) Bešiktaš (2.25)

***Kvote su podložne promenama