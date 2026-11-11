Kris Silva već sleteo u Beograd, ali još malo će se sačekati sa potpisom

Vreme čitanja: 4min | sre. 11.11.26. | 15:38
Kao što smo najavili, čekaju se lekarski pregledi
Uprava Partizan Mozzart Beta potvrdila je dolazak novog igrača i skoro potpisivanje ugovora. Iskusni gabonski centar sa bogatim NBA iskustvom, Kris Silva, stigao je u glavni grad Srbije, gde ga u četvrtak očekuju detaljni lekarski pregledi pre zvaničnog potpisivanja ugovora i promocije u crno-belom dresu.
Gabonski internacionalac visine 206 cm, koji iza sebe ima 70 nastupa u NBA ligi noseći dresove Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, dolazi u Humsku iz tabora turskog giganta Fenerbahčea. Silva je u Istanbul stigao u januaru, ali u tekućoj evroligaškoj sezoni nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u rotaciji — zabeležio je tek četiri nastupa uz skromna 23 minuta na parketu.
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Povodom dolaska novog pojačanja, iz tabora crno-belih su se zvanično oglasili i potvrdili da je posao pred samim finišem.
„Centar Fenerbahčea Kris Silva doputovao je u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će i zvanično postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.”
Upravo situacija u Istanbulu otvorila je vrata Partizanu da reaguje. Crno-beli su iz drugog pokušaja uspeli da obezbede njegov potpis, budući da je sam Silva ranije priznavao da su dve strane pregovarale još u momentu kada je dolazio u Fenerbahče.
Ako lekarski pregledi proteknu u najboljem redu, šef stručnog štaba Đoan Penjaroja moći će da računa na novo pojačanje već u nedelju, 14. novembra, kada Partizan u okviru ABA lige dočekuje ekipu Zadra.
Dolaskom Silve, crno-beli dobijaju izuzetnu fizičku moć, profil klasičnog zaštitnika obruča i igrača sposobnog da pokrije pozicije „četiri” i „pet”, čime Partizan dobija preko potrebnu dubinu u prednjoj liniji uoči nastavka paklenog evroligaškog ritma.