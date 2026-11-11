Kris Silva već sleteo u Beograd, ali još malo će se sačekati sa potpisom

Uprava Partizan Mozzart Beta potvrdila je dolazak novog igrača i skoro potpisivanje ugovora. Iskusni gabonski centar sa bogatim NBA iskustvom, Kris Silva, stigao je u glavni grad Srbije, gde ga u četvrtak očekuju detaljni lekarski pregledi pre zvaničnog potpisivanja ugovora i promocije u crno-belom dresu.

Gabonski internacionalac visine 206 cm, koji iza sebe ima 70 nastupa u NBA ligi noseći dresove Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, dolazi u Humsku iz tabora turskog giganta Fenerbahčea. Silva je u Istanbul stigao u januaru, ali u tekućoj evroligaškoj sezoni nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u rotaciji — zabeležio je tek četiri nastupa uz skromna 23 minuta na parketu.