Nikola Jović (AFP)
Nikola Jović (AFP)

Krenula NBA predsezona: Jović dvocifren, Janis prvi put u dresu Majamija

Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 09:57

Toronto Darka Rajakovića, bez Kavaja Lenarda, poražen od Hita u uvodnoj probi sa 129:105

Sve je bliže početak najjače košarkaške lige na svetu, a prvi pravi nagoveštaj onoga što nas čeka stigao je sa startom predsezone. Majami i Toronto otvorili su pripremni deo, a meč je bio zanimljiv za publiku u Srbiji zbog duela Nikole Jovića u dresu Hita i Darka Rajakovića na klupi Reptorsa. Uz njih, prvi put smo na terenu videli i Janisa Adetokunba kao košarkaša Majamija.

Takmičarske neizvesnosti gotovo da nije ni bilo. Majami je praktično tokom čitavog meča držao dvocifrenu prednost i na kraju rutinski slavio sa 129:105, ali rezultat u ovakvim utakmicama svakako nije u prvom planu. Timovima predsezona služi da isprobaju što više igrača i kombinacija, dok publika dobija tek delić onoga što je čeka od 20. oktobra, kada NBA sezona i zvanično počinje.

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Iako su slavili, u Majamiju su mnogo više eksperimentisali nego što je to bio slučaj sa Kanađanima. Tokom 48 minuta na parket je kročilo čak 19 igrača, a najviše pažnje svakako je privukao Janis Adetokunbo. Dvostrukog MVP-a više nećemo gledati u dresu Baksa, a sada smo dobili i prvu kratku najavu kako bi mogao da izgleda u novom okruženju. Grk je za 14 minuta postigao devet poena, uz sedam asistencija i četiri skoka, a iz igre nije promašio nijedan šut, uz učinak 3/3. Dobar doprinos dao je i Nikola Jović, koji je za 17 minuta na parketu postigao 11 poena, uz sedam skokova, četiri asistencije i dve blokade.

Sa druge strane, Darko Rajaković nije mogao da računa na Kavaja Lenarda, kojem je potrebno još vremena kako bi bio potpuno spreman za utakmice. U njegovom timu najefikasniji su bili Ar Džej Beret i Tajrik Ki sa po 15 poena, dok su Čaki Hepburn i Skoti Barns dodali po 11.

Majami je praktično sve rešio već u prvom poluvremenu. Hit je uvodnu četvrtinu dobio sa 41:23, a na veliki odmor otišao sa 21 poenom prednosti. Toronto je uspeo da odgovori u trećoj deonici, ali ozbiljnijeg povratka nije bilo, pa su oba trenera završnicu iskoristila pre svega za dodatno isprobavanje igrača i različitih petorki. Veliku razliku napravio je i šut iz igre, pošto je Majami završio meč na skoro 50 odsto, dok su Reptorsi ostali na oko 40 odsto.

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Majami HitNBA ligaDarko RajakovićJanis AdetokunboToronto ReptorsNikola Jović
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