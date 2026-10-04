Krenula NBA predsezona: Jović dvocifren, Janis prvi put u dresu Majamija

Sve je bliže početak najjače košarkaške lige na svetu, a prvi pravi nagoveštaj onoga što nas čeka stigao je sa startom predsezone. Majami i Toronto otvorili su pripremni deo, a meč je bio zanimljiv za publiku u Srbiji zbog duela Nikole Jovića u dresu Hita i Darka Rajakovića na klupi Reptorsa. Uz njih, prvi put smo na terenu videli i Janisa Adetokunba kao košarkaša Majamija.

Takmičarske neizvesnosti gotovo da nije ni bilo. Majami je praktično tokom čitavog meča držao dvocifrenu prednost i na kraju rutinski slavio sa 129:105, ali rezultat u ovakvim utakmicama svakako nije u prvom planu. Timovima predsezona služi da isprobaju što više igrača i kombinacija, dok publika dobija tek delić onoga što je čeka od 20. oktobra, kada NBA sezona i zvanično počinje.