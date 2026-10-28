Traktorske rane iza Marakane: Grafičar preko IMT-a do TOP 16 u Kupu 

Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 15:02
Prvoligaš eliminisao superligaša u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije
Kup je to - takmičenje u kojem reč favorit često treba staviti pod lupu. Dobro, dešavala su se i mnogo veća iznenađenje od popodnevnog na veštačkoj travi iz Marakane, gde je ekipu iz vodećeg kvarteta u elitnom karavanu stopirao pretposlednji sa liste prvoligaša. Grafičar je u malom beogradskom derbiju, u okviru šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije, slavio kao domaćin protiv IMT-a sa 2:0 (1:0).
Pre skoro dva meseca preuzeo je trener Nikola Trajković popularne Grafose i sve što je uspeo je da ih sa najniže kote podigne tačku iznad. Iako je u poslednja četiri kola Mozzart Bet Prve lige Srbije osvojila samo bod, filijala Crvene zvezde zasluženo je eliminisala ove sezone u Mozzart Bet Superligi više nego dobri IMT.
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Nije baš IMT krenuo sa najjačim sastavom, ali daleko od toga da je Zoran Popović ukazao šansu sve samim rezervistima. Nije bilo povređenog Šarlija Keite u špicu, pa je priliku i to sa kapitenskom trakom oko ruke od starta dobio golobradi Aleksa Mitić, koji ove sezone nastupa za IMT i u Omladinskoj ligi Srbije, a u dresu Ušća trese mreže i u Srpskoj ligi Beograd. Neki su, poput Muse Sisoka, Vasilija Novičića ili Tadije Cojića, krenuli sa klupe, pa su kasnije probali da izbrišu rezultatski minus - nisu uspeli.
Rivali su bili skoro izjednačeni po pitanju poseda u prvom poluvremenu, kada su domaći probali da ostvare kontinuitet u napadima, dok su se Traktoristi oslanjali na pokušaje da distance, pre svih Fransoe Kamana i Karla Fabijana. Grafičar je nakon svojih napada dobio čak sedam kornera za 45 minuta, a jedan je uradio plodom. Ivan Lakićević je u 21. minutu nanišanio Stefana Hajdina, koji je preskočio Danijela Akrofija - 1:0.
Na drugoj strani bez prave šanse do obaveznog odmora. Beležimo solidan pokušaj Kamana u 12, zbunjujući centaršut Hulijana Delmasa u 19, kakvu-takvu pretnju Mitića u 35. i neprecizan udarac Fabijana posle lepih driblinga u 41. minutu.
Ispostaviće se da je konačan rezultat postavljen na samom početku drugog perioda. Nikola Furtula je u 50. minutu, dobio loptu na tacni od Džošue Takera i mirno je sproveo iza leđa Ognjena Čančarevića - 2:0.
Probao je Popović da promeni nešto izmenama, ali njegov tim je jedini uspeo da stvori par šansi. Ipak, pre toga je opasno pretio Furtula i u 56. minutu, kada je parabolu preko Čančarevića blizu gol-linije zaustavio Andrej Milanović. Čančarevića je u 64. minutu atraktivnim udarcem spolja namučio Prins Obasi, a onda je malo krenuo i IMT.
Ipak, sve što su uradili momci u crvenim dresovima su neiskorišćen prilike Novičića u 66, kao i Kamana u 68. i 76. minutu. Grafičar je prošao dalje.
MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA:
GRAFIČAR - IMT 2:0 (1:0)
/Hajdin 21, Furtula 50/
Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.
Sudija: Darko Jeknić.
Žuti kartoni: Hajdin (Grafičar), Mitić, Tijendrebeogo (IMT).
GRAFIČAR (4-2-3-1): Vojvodić - Lakićević, Lazić, Roganović, Hajdin - Anokić, Vasiljević - Obasi (90+1. Marić), Taker, Bijelović (79. Subotić) - Furtula (61. Živanović).
IMT (4-3-3): Čančarević - Delmas, Milanović, Šapić (59. Sisako), Gutić - Keba (54. Tijendrebeogo), Akrofi (54. Cojić), Kamano - Fabijan, Mitić, Radočaj (54. Novičić (76. Agaova).
Igrač utakmice: Stefan Hajdin
MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA
utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
/Ristivojević 19, Pejović 75/
sreda
FAP Priboj - Spartak Subotica u toku
Grafičar - IMT u toku
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis u toku
OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)
/Silue 70/
Sloven - Vojvodina u toku
Teleoptik - Mladost Lučani u toku
Smederevo - TSC 2:3 (2:1)
/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/
16.30
(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)
(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)
(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)
19.00
(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)
04.novembar
Budućnost Krušik - Partizan
18.novembar
Dubočica - Radnički Niš
Zemun - Radnički 1923
Tekstilac - Železničar Pančevo