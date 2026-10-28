Traktorske rane iza Marakane: Grafičar preko IMT-a do TOP 16 u Kupu 

Nije baš IMT krenuo sa najjačim sastavom, ali daleko od toga da je Zoran Popović ukazao šansu sve samim rezervistima. Nije bilo povređenog Šarlija Keite u špicu, pa je priliku i to sa kapitenskom trakom oko ruke od starta dobio golobradi Aleksa Mitić, koji ove sezone nastupa za IMT i u Omladinskoj ligi Srbije, a u dresu Ušća trese mreže i u Srpskoj ligi Beograd. Neki su, poput Muse Sisoka, Vasilija Novičića ili Tadije Cojića, krenuli sa klupe, pa su kasnije probali da izbrišu rezultatski minus - nisu uspeli.

Rivali su bili skoro izjednačeni po pitanju poseda u prvom poluvremenu, kada su domaći probali da ostvare kontinuitet u napadima, dok su se Traktoristi oslanjali na pokušaje da distance, pre svih Fransoe Kamana i Karla Fabijana. Grafičar je nakon svojih napada dobio čak sedam kornera za 45 minuta, a jedan je uradio plodom. Ivan Lakićević je u 21. minutu nanišanio Stefana Hajdina, koji je preskočio Danijela Akrofija - 1:0.

Na drugoj strani bez prave šanse do obaveznog odmora. Beležimo solidan pokušaj Kamana u 12, zbunjujući centaršut Hulijana Delmasa u 19, kakvu-takvu pretnju Mitića u 35. i neprecizan udarac Fabijana posle lepih driblinga u 41. minutu.

Ispostaviće se da je konačan rezultat postavljen na samom početku drugog perioda. Nikola Furtula je u 50. minutu, dobio loptu na tacni od Džošue Takera i mirno je sproveo iza leđa Ognjena Čančarevića - 2:0.

Probao je Popović da promeni nešto izmenama, ali njegov tim je jedini uspeo da stvori par šansi. Ipak, pre toga je opasno pretio Furtula i u 56. minutu, kada je parabolu preko Čančarevića blizu gol-linije zaustavio Andrej Milanović. Čančarevića je u 64. minutu atraktivnim udarcem spolja namučio Prins Obasi, a onda je malo krenuo i IMT.

Ipak, sve što su uradili momci u crvenim dresovima su neiskorišćen prilike Novičića u 66, kao i Kamana u 68. i 76. minutu. Grafičar je prošao dalje.

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA:

GRAFIČAR - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 50/

Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.

Sudija: Darko Jeknić.

Žuti kartoni: Hajdin (Grafičar), Mitić, Tijendrebeogo (IMT).

GRAFIČAR (4-2-3-1): Vojvodić - Lakićević, Lazić, Roganović, Hajdin - Anokić, Vasiljević - Obasi (90+1. Marić), Taker, Bijelović (79. Subotić) - Furtula (61. Živanović).

IMT (4-3-3): Čančarević - Delmas, Milanović, Šapić (59. Sisako), Gutić - Keba (54. Tijendrebeogo), Akrofi (54. Cojić), Kamano - Fabijan, Mitić, Radočaj (54. Novičić (76. Agaova).

Igrač utakmice: Stefan Hajdin

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica u toku

Grafičar - IMT u toku

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis u toku

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven - Vojvodina u toku

Teleoptik - Mladost Lučani u toku

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo