Smederevo dva puta vodilo, TSC prošao: Milijaš i dalje bez greške

Sva tri gola u prvom poluvremenu pala su posle prekida, dva su postigli štoperi, a domaćin je vodio iako je subjektivni utisak bio takav da je TSC bio ofanzivno nešto aktivniji. Možda zato što su oni ti koji su od 16. do 38. minuta jurili rezultatski minus.

Uz dosta sreće je Smederevo povelo u 16. minutu. Slobodan udarac je izveo Luka Milunović, jeste to bila žabica koja je odskočila tik ispred Nikole Bursaća, ali je rezervni golman TSC-a morao bolje da interveniše. Ovako, njegovi saigrači su ispucali loptu samo do Karajčića, koji je silovito šutirao, lopta je na putu ka mreži pogodila Jovana Mitrovića, promenila pravac i završila u golu. Strelac je bio čovek koji je na ovoj utakmici nosio kapitensku traku Oklopnika, a da mu je ovo prvi meč u sezoni - u prvenstvu za sada nije odigrao ni minut.

Dobro je igrao TSC nakon primljenog gola. Bilo je tečnih i smislenih akcija, bilo je i dobrih prilika. Dve najbolje nije iskoristio Mihajlo Milosavić - jedan udarac odbranio mu je Mirković, a u savršeno izvedenoj kontri na isteku 31. minuta pogodio je stativu.

Visio je u vazduhu gol domaćina, koji je kapitulirao posle kornera. Odlično je centrirao Andrej Petrović, a najviši u skoku bio je Lazar Stojsavljević. Opet štoper strelac!

Međutim na veliki odmor gol prednosti ipak odnosi Smederevo. I opet posle centaršuta Luke Milunovića iz prekida, samo što je ovog puta Savadogo glavom spustio loptu, a pogodak postigao onaj kome je to u opisu radnog mesta - napadač. Mladi Andrej Popov, nekadašnji polaznik šokle fudbala Partizana i lučanske Mladosti, postigao je prvenac u dresu Smedereva.

Već smo opisali formacijske promene Nenada Milijaša na poluvremenu. TSC je navaljivao, pamtiće se bravura Milosavića iz 56. minuta, bila je to čista genijalnost i šteta što je Burmaz promašio čitav fudbal i upropastio sjajan potez svog saigrača. Petrović je izjednačio na isteku prvog sata igre udarcem po zemlji sa nekih 20 metara, a preokret je usledio kada je Andreja Stojanović bio za dlaku brži od Nikole Miirkovića, koji ga je srušio, pa je sa penala pogodio Milosavić.

Treba naglasiti da je i Mijailović neke važne adute čuvao na klupi za završnicu meča, poput Hadžića, Spiridonovića, Kodžića. Imao je domaćin priliku da izbori penale, a donekle je sporna situacija iz 90. minuta, kada je Savadogo signalizirao da su ga protivnici držali rukama za telo kada je pokušao da šutira glavom, međutim VAR tehnologije nema u ovoj rundi Kupa, pa je odluka sudije da tu nema prekršaja bila konačna.

Pre četiri godine, ova dva tima su se sastala u istoj rundi Kupa Srbije. Smederevo je tada slavilo na penale posle 1:1 nakon 90 minuta. Isti rezultat bio je krajem avgusta u njihovom prvenstvenom okršaju, sada je TSC uspeo da se revanšira.

ŠESNAESTINA FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE

SMEDEREVO 1924 - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

Stadion FK Smedereo. Sudija: Miroslav Milenković.

Žuti kartoni: Karajčić, Milunović, Mirković, Lutovac, Oreščanin (Smederevo), Stojsavljević, Tegeltija (TSC).

Crveni karton: Luka Đurđević (TSC) u 90+3. minutu.

SMEDEREVO 1924 (3-4-2-1): Mirković - J. Mitrović, Savadogo, Oreščanin - Lutovac, Džozef (od 76. Hadžić), Karajčić, Petkoski Cimbaljević - Milunović (od 65. Spiridonović), Adamović (od 65. Kodžić) - Popov (od 65. Stojković).

TSC (4-3-3): Bursać - Stefan Jovanović (od 65. Stojković), Soprenić, Stojsavljević, Stojanović - Đurđević, Stančić (od 46. Tegeltija), Petrović (od 79. Bece) - Mladenović (od 73. Bjekić), Milosavić, Burmaz (od 65. Nikolić).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica u toku

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani u toku

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo