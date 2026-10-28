Prvorazredna senzacija u Rumi: Trećeligaš nokautirao Vojvodinu i izbacio je iz Mozzart Bet Kupa Srbije!

Prvo su remijem u Lučanima Lale otišle na osam bodova zaostatka za liderom Mozzart Bet Superlige, Crvenom zvezdom, a onda su danas porazom u Rumi ostale i bez mogućnosti da se bore za trofej Mozzart Bet Kupa.

Od samog starta susreta ekipa Jovana Golića bila je nadahnuta da napravi senzaciju u 1/16 finala kup takmičenja. Prvi je Lalama zapretio iskusni Đorđe Bašanović, posle čijih lukavih udaraca ka golu Matije Gočmanca je usledio period u kojem bi se utakmica verovatno odvijala u potpuno drugačijem smeru da je Voša postigla gol. Ali u tome nisu uspeli ni Dejan Zukić, koji je u svom karakterističnom stilu odlično napao prvu stativu posle kornera i umalo bio precizan, ni Stefan Mitrović, koji je protraćio najbolju priliku koju su Novosađani imali u ovom periodu meča, kada je sa ivice peterca prebacio ceo gol.

Sloven se, međutim, nije uplašio ovog naleta Stare dame, već je poput iskusnog teškaša vraćao svaki primljeni udarac. Najpre je Aleksandar Gajinov bio umalo neprecizan u sedmom minutu, da bi isti fudbaler posle pola sata igre matirao odbranu gostiju. Kokanović je olako izgubio loptu na svojoj polovini, usledila je veoma smišljena akcija Rumljana, koju je izvanredno završio Aleksandar Gajinov na asistenciju Igora Maksimovića.

Ono što svakako treba istaći kada je u pitanju klub iz Srpske lige Vojvodina jeste da se domaći tim nije povukao ni nakon vodećeg pogotka. Naprotiv, najbolju priliku za gol do kraja prvog dela imali su upravo Rumljani, preko Jovana Mitrovića.

Ni prvo poluvreme bez udarca u okvir gola kao da nije bilo dovoljan alarm za Marka Savića i njegove izabranike. I u nastavak meča gosti su ušli suviše mlako, a njihov trener napravio je samo jednu izmenu, uvevši 18-godišnjeg Davida Milovanovića. Jeste momak iz Kruševca imao najbolje šanse da u završnici donese izjednačenje Staroj dami, ali, s obzirom na to da su na klupi do kraja meča ostali Marko Veličković i Stefan Stanisavljević, postavlja se pitanje da li su Savić i njegov stručni štab pomalo potcenili srpskog trećeligaša.

I da jesu i da nisu, njihove odluke, kao i igra fudbalera Vojvodine na terenu, obile su im se o glavu. Sloven nije jenjavao, domaćini su pretili iz minuta u minut i izgledali kao da su oni takmac iz srpske elite, dok je Vojvodina, osim Gočmanca, koji je činio čuda na golu, danas u Rumi ličila na trećeligaša.

Na kraju, ni inicijativa u poslednjih 15 minuta nije urodila plodom za klub iz Novog Sada. Zukić je pogodio prečku, a golman iz Rume Andrej Kožul propisno se razbranio. Sve to, uz još mnogo toga za šta zasluge nose fudbaleri iz Srema, doprinelo je da već u 1/16 finala Kupa Srbije ispadne prošlogodišnji finalista i jedan od favorita u borbi za trofej ove sezone.

ŠESNAESTINA FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE

SLOVEN – VOJVODINA 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Stadion: GFK Sloven, Ruma.

SLOVEN: Kožul – Bašanović, Mojsilović, Cvetković – Pavlović (od 84. Mihajlović), Perošević, Jovović, Maksimović – Gajinov (od 65. Jandrić), Adamović (od 65. Cenić), Mitrović (od 68. Ćorkivić).

VOJVODINA: Gočmanac – Nikolić, Suč, Crnomarković (od 68. Mašović), Sukačev – Petrović, Zukić – Ranđelović, Kokanović (od 60. Đakovac), Mitrović (od 46. Milovanović) – Mulahusejnović (od 76. Boškan).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica u toku

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani u toku

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo