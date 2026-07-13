Ledej: Hvala svima, bila je čast nositi ovaj dres

Oprostila se Olimpija Milano od Zeka Ledeja ranije danas, a sada se i Ledej oprostio od Armanije i generalno glavnog grada Lombardije. Amerikanac je slobodan u izboru nove sredine i ostaje da se vidi gde će završiti.

Kao dva kandidata pominju se Partizan Mozzart Bet i Hapoel Tel Aviv. Crno-beli su odgovorili na visoke finansijske zahteve krilnog centra, ali naravno isto je uradio i Ofer Janaj. Tako da je sve na Ledeju.