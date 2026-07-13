Ledej: Hvala svima, bila je čast nositi ovaj dres
Vreme čitanja: 4min | pon. 13.07.26. | 18:34
"Mojim saigračima, trenerima, upravi, medicinskom osoblju, svima iza kulisa i neverovatnim navijačima – hvala vam što ste verovali u mene", napisao je Ledej u oproštajnoj poruci od Armanija
Oprostila se Olimpija Milano od Zeka Ledeja ranije danas, a sada se i Ledej oprostio od Armanije i generalno glavnog grada Lombardije. Amerikanac je slobodan u izboru nove sredine i ostaje da se vidi gde će završiti.
Kao dva kandidata pominju se Partizan Mozzart Bet i Hapoel Tel Aviv. Crno-beli su odgovorili na visoke finansijske zahteve krilnog centra, ali naravno isto je uradio i Ofer Janaj. Tako da je sve na Ledeju.
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Dok se čeka da se odluči gde će i šta će, Ledej je se na Instagramu oprostio od Olimpije.
"Milano, Hvala na svemu. Od prvog dana kada sam se vratio, moja porodica i ja smo se osećali više nego dobrodošlo. Mojim saigračima, trenerima, upravi, medicinskom osoblju, svima iza kulisa i neverovatnim navijačima – hvala vam što ste verovali u mene i podržavali me na svakom koraku. Delili smo nezaboravne trenutke, borili se kroz nedaće, zajedno osvajali trofeje i stvorili uspomene koje ću uvek nositi sa sobom. Bila je čast nositi ovaj dres i zahvalan sam na svakoj prilici da predstavljam ovaj istorijski klub. Hvala vam što ste prihvatili moju porodicu i učinili da se u Milanu osećamo kao kod kuće. Odnosi koje smo izgradili trajaće mnogo duže od same košarke. Vidimo se, hvala svima", napisao je Ledej.
Imali smo protekle nedelje i informacije iz Izraela o pregovorima Partizan Mozzart Beta sa Ledejem, kasnije i Hapoelom, koji je baš zapeo da ga dovede. Tamošnji Kanal 5 pisao je kako je sve teklo. Crno-beli su najpre ponudili početnih 4.500.000. Međutim, kako je Hapoel zagrizao za potpis Ledeja suma koju je Partizan Mozzart Bet ponudio skočila je za 700.000 (2.500.000 prva godina, odnosno 2.700.000 druga godina). Ipak, nije želeo tim iz Tel Aviva da mu ovo pojačanje isklizne iz ruku, pa je prema rečima pomenutog izvora digao ponudu na 3.000.000 dolara po sezoni.
Prošle sezone, Zek Ledej bio je najbolji strelac Olimpije iz Milana, tačnije imao je 13,1 poen u proseku, uz 4,2 skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, za prosečan indeks korisnosti 15,1. Šutirao je i sjajnih 50% za tri poena.