Najnovije pojačanje Olimpijakosa, ujedno i najzvučnije je Stefan Ortega, bivši golman Mančester Sitija i fudbaler kojeg krasi savršena igra nogom. Uverili su se u to svojevremeno i fudbaleri Crvene zvezde kada su se sastali sa Sitijem na Marakani u grupnoj fazi Lige šampiona.

Ortega je stigao kao slobodan igrač nakon okončanja saradnje upravo sa Marinakisovim Forestom i postao je deseto pojačanje Olija u aktuelnom prelaznom roku. Napravio je najtrofejniji grčki klub velike rokade među stativama budući da njegova doskorašnja jedinica Konstantinos Colakis odlazi u Hal Siti za 15.000.000 evra. Ortega deluje kao novopečena jedinica Olija, iako je pre oko mesec dana u Pirej iz Crvene zvezde (nakon isteka pozajmice u OFK Beogradu) za 1.500.000 stigao jedan od najboljih golmana Mozzart Bet Superlige Srbije, Balša Popović.

Letnja pojačanja Olimpijakosa 2026 (Printscreen©Transfermarkt)

Olimpijakos je za sada potrošio 24.500.000 evra, a kao i obično nastavio da pravi trange-frange kombinacije sa Forestom. Odatle je u Grčku kao pozajmljeni igrač stigao Žoza Silva, dok je David Karmo trenutno najskuplje letnje pojačanje Olija budući da je plaćem premijerligašu 9.000.000 evra. Sada čekamo da vidimo kako će biti zaveden transfer talentovanog veziste Famalikaa Gustava Saa. Portugalac se već nalazi u Pireju, a tamošnji mediji su pisali da će ga Forest kupiti za 20.000.000 evra, a onda proslediti svojoj "filijali".

Kao u top-šop reklamama, "Ali to nije sve", jer sportski sektor na čelu sa Darkom Kovačevićem radi na još nekoliko poslova. Transfer veziste Šarlroa Jasina Titrauija (23) bio je dogovoren po ceni od 8.000.000 evra, ali Alžiracu se ne dopada Olimpijakosov projekat i vrlo je moguće da transfer neće biti realizovan.

Petar Ratkov i Olimpijakos su duga, letnja saga koja bi mogla da dobije epilog nakon što je srpski vezista promenio zastupnike i pokazao spremnost da spusti finansijske apetite kao bi Oli i Ludogorec zaključili posao vredan oko 9.000.000 evra.