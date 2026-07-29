Pirejsko transfer ludilo! Olimpijakos najaktivniji klub Evrope
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 17:30
Grčki velikan već promovisao deset pojačanja, nekolicina je na čekanju, a prelazni rok u Grčkoj traje još mesec i po dana
Uradio je Notingem Forest to pre četiri godine. Bio je letnji prelazni rok i novopečeni premijerligaš je doveo 23 pojačanja!? Da, dobro ste pročitali - dve startne postave i kusur. Sličnim putem ovog leta ide Olimpijakos, a gle čuda, zajednički imenilac oba kluba jeste njihov vlasnik, Evangelos Marinakis.
Možda pirejski velikan ovog leta neće dobaciti do Forestove brojke, ali skoro cela, nova startna postava već je stigla na Karaiskakis, a do zatvaranja pijace ima više od mesec i po dana (prelazni rok u Grčkoj traj do 15. septembra).
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Najnovije pojačanje Olimpijakosa, ujedno i najzvučnije je Stefan Ortega, bivši golman Mančester Sitija i fudbaler kojeg krasi savršena igra nogom. Uverili su se u to svojevremeno i fudbaleri Crvene zvezde kada su se sastali sa Sitijem na Marakani u grupnoj fazi Lige šampiona.
Ortega je stigao kao slobodan igrač nakon okončanja saradnje upravo sa Marinakisovim Forestom i postao je deseto pojačanje Olija u aktuelnom prelaznom roku. Napravio je najtrofejniji grčki klub velike rokade među stativama budući da njegova doskorašnja jedinica Konstantinos Colakis odlazi u Hal Siti za 15.000.000 evra. Ortega deluje kao novopečena jedinica Olija, iako je pre oko mesec dana u Pirej iz Crvene zvezde (nakon isteka pozajmice u OFK Beogradu) za 1.500.000 stigao jedan od najboljih golmana Mozzart Bet Superlige Srbije, Balša Popović.
Olimpijakos je za sada potrošio 24.500.000 evra, a kao i obično nastavio da pravi trange-frange kombinacije sa Forestom. Odatle je u Grčku kao pozajmljeni igrač stigao Žoza Silva, dok je David Karmo trenutno najskuplje letnje pojačanje Olija budući da je plaćem premijerligašu 9.000.000 evra. Sada čekamo da vidimo kako će biti zaveden transfer talentovanog veziste Famalikaa Gustava Saa. Portugalac se već nalazi u Pireju, a tamošnji mediji su pisali da će ga Forest kupiti za 20.000.000 evra, a onda proslediti svojoj "filijali".
Kao u top-šop reklamama, "Ali to nije sve", jer sportski sektor na čelu sa Darkom Kovačevićem radi na još nekoliko poslova. Transfer veziste Šarlroa Jasina Titrauija (23) bio je dogovoren po ceni od 8.000.000 evra, ali Alžiracu se ne dopada Olimpijakosov projekat i vrlo je moguće da transfer neće biti realizovan.
Petar Ratkov i Olimpijakos su duga, letnja saga koja bi mogla da dobije epilog nakon što je srpski vezista promenio zastupnike i pokazao spremnost da spusti finansijske apetite kao bi Oli i Ludogorec zaključili posao vredan oko 9.000.000 evra.
Ne zaboravimo ni Anasa Salaha Edina, levog beka Rome sa kojom Olimpijakos ozbiljno pregovara i koji bi prema pisanju pojedinih italijanskih medija trebalo da se preseli u Grčku za naknadu od 7.000.000 ili 8.000.000 evra.
Rekord Zlatka Zahoviča, najskupljeg fudbalera u istoriji Olimpijakosa od 13.500.000 evra još nije ugrožen, ali je ovo već sada platežno najjači prelazni rok u istoriji kluba i objektivno bi mogla biti probijena brojka od 40.000.000 evra.
A kada u obzir uzmemo prodaje, Oli bi čak mogao da bude u plusu. Već je zaradio 15.500.000, kada transfer Colakisa bude ozvaničen, ta brojka će se duplirati, a grčki gigant na stolu ima i ludu ponudu Sporting Kanzas Sitija za krilo Andrea Luiza od blizu 20.000.000 evra.
Nije Olimpijakos više dominantan kao što je bio od sredine 90-ih do 2022. godine kada u 26 sezona samo četiri puta nije bio šampion. Od poslednje četiri titule prvaka Grčke, samo jedna je završila u Pireju, a Oli u novu sezonu ulazi kao izazivač, a ne branilac. Marinakis želi da vrati ono za šta veruje da mu pripada i zato u evropskim okvirima trenutno nema zaposlenijeg kluba. A ko zna šta će doneti avgust i septembar.