Nejmar potvrdio kraj: Moje vreme u reprezentaciji je prošlo, uvek sam se borio i mučio

U emotivnom obraćanju novinarima, 34-godišnji napadač poručio je da je njegovo vreme u reprezentaciji prošlo, dok Brazil mora da započne novi ciklus i pripreme za Mundijal 2030. godine.

"Moje vreme u reprezentaciji je prošlo. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv, svoj život, uvek sam se borio i mučio za Amarelinju, ali sada više ne mogu", izjavio je Nejmar.

Ovom odlukom Nejmar završava reprezentativnu odiseju sa impresivnim brojkama od 130 odigranih utakmica, tokom kojih je postigao 80 golova i upisao 58 asistencija, čime se pozicionirao u sam vrh istorije brazilskog fudbala. Ipak, njegova reprezentativna era ostaće upamćena i po tome što nije uspeo da podigne pehar šampiona sveta sa seniorskim timom. Štaviše, od četiri učešća na Mundijalima, jedan je završio u polufinalu, dva u četvrtfinalu i jedan u osmini finala. Nije Nejmar uspeo da osvoji čak ni Kopa Ameriku, budući sa je zbog povrede propustio turnir 2019. godine kada je Selesao poslednji put bio prvak kontinenta.

Nejmarov jedini trofej sa seniorskom selekcijom Brazila ostaje Kup konfederacija osvojen 2013. godine, dok je sa olimpijskim timom uspeo da se okiti zlatnom medaljom u Rio de Žaneiru 2016. godine. Nejmar se potpuno okreće klupskim obavezama u Santosu sa kojim ima važeći ugovor do kraja 2026. godine, dok su dalji planovi za nastavak njegove karijere i dalje neizvesni.