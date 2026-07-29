Juventus pobedio Čelsi i Napoli – zgrabio Alajbegovića! Leverkuzenu i do 40.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 17:27
Krilo reprezentacije Bosne i Hercegovine drugi put ovoga leta promenilo sredinu, Bajer za menje od mesec dana u čistom plusu od 25.000.000 evra
Tek smo na polovini leta, a Čelsi je već spiskao 282.700.000 evra. I tek planira da troši. Hteli su na Stamford Brižu da dovedu i Kerima Alajbegovića, zagrizli su za krilo reprezentacije Bosne i Hercegovine, i u jednom trenutku su bili na pol-poziciji, ali neće na Ostrvo, nego u Juventus.
Dogovor je postignut, Juventus je pobedio Čelsi i Napoli, javlja nemački Skaj sport. Pomenuti klubovi su istrajavali u trci za njegov potpis, ali je torinski klub taj koji je zgrabio Kerima Alajbegovića. Krilni fudbaler bio je meta brojnih klubova i odluka Bajer Leverkuzena da ga ovog leta vrati iz RB Salcburga za svega 8.000.000 evra bila je više nego dobra, jer će klub sa Baj Arene za manje od mesec dana biti u čistom plusu od 25.000.000 evra. Nigao bi da bude i u većem.
Izabrane vesti
Bajer Leverkuzen pustio je Kerima Alajbegovića za 2.000.000 evra u RB Salcburg, ali se obezbedio. Mogao je da ga vrati za 8.000.000 – to je i učinio. Samo što je leto počelo, uzeo ga je od Austrijanca, međutim, želja levog krila bila je da promeni sredinu, da ode negde drugde…
Imao je dobra izdanja na Mundijalu, nadovezao se na kvalifikacije i baraž. Zatresao je mrežu Katara u grupnoj fazi, a i pre toga klubovi su stajali u redu za njega.
Pominjali su se Milan, Benfika, Roma, pa Atalanta i Fjorentina. Ali, najduže su Juventusu konkurencija bili Napoli i Čelsi. Na Stamford Bridžu su bili spremni da idu do 35.000.000 evra, a prema informacijama nemačkoj Skaj sporta, završio je u torinskom klubu za 33.000.000 evra. To je fiksni deo, a Bajern Leverkuzen bi mogao da dobije osetno više od toga.
Ukoliko bonusi budu ispunjeni, transfer bi mogao da izađe na celih 40.000.000 evra. Za sada niko nije precizirao za šta su bonusi vezani, a svi detalji između dva kluba treba da budu precizirani. Ipak, u načelu oko najbitnijih stvari imaju dogovor i minimalna je šansa da se nešto izjalovi.
Tokom narednih dana biće obavljeni lekarski pregledi i Kerim Alajbegović će nakon njih žvrljnuti potpis na ugovor sa Juventusom. Za seniorski tim Bajer Leverkuzena momak rođen u Kelnu nikada nije zaigrao, dok je u RB Salcburgu na 44 utakmice dao 13 i namestio četiri pogotka. Igrajući u austrijskoj ligi, kao i u Ligi Evrope, demonstrirao je da raspolaže snažnim udarcem. Može da bude opasnost sa distance…
Konkurencija će mu biti paklena, jer po levom boku igra Kenan Jildiz. Tu je i Žeremi Boga, a sa pozajmice iz Atletiko Madrida se vratio Niko Gonzales. Nije strano Kerimu Alajbegoviću da igra i na suprotnoj strani uz aut-liniju, gde Juventus ima Fransiska Konseisaa i Edona Žegrovu.