Juventus pobedio Čelsi i Napoli – zgrabio Alajbegovića! Leverkuzenu i do 40.000.000 evra

Tek smo na polovini leta, a Čelsi je već spiskao 282.700.000 evra. I tek planira da troši. Hteli su na Stamford Brižu da dovedu i Kerima Alajbegovića, zagrizli su za krilo reprezentacije Bosne i Hercegovine, i u jednom trenutku su bili na pol-poziciji, ali neće na Ostrvo, nego u Juventus.

Dogovor je postignut, Juventus je pobedio Čelsi i Napoli, javlja nemački Skaj sport. Pomenuti klubovi su istrajavali u trci za njegov potpis, ali je torinski klub taj koji je zgrabio Kerima Alajbegovića. Krilni fudbaler bio je meta brojnih klubova i odluka Bajer Leverkuzena da ga ovog leta vrati iz RB Salcburga za svega 8.000.000 evra bila je više nego dobra, jer će klub sa Baj Arene za manje od mesec dana biti u čistom plusu od 25.000.000 evra. Nigao bi da bude i u većem.