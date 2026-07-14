Liman ide u Bahrein na World Tour

Ekipa Limana osvojila je šampionsku titulu na Quest 3x3 međunarodnom turniru koji je održan na terenu čuvenog Đačkog igrališta u Novom Sadu. U izuzetno uzbudljivom finalnom meču Liman je pobedio ekipu Srbija MIX rezultatom 20:18, a šampionski tim Limana na ovom turniru činili su: Nemanja Žigon, Dušan Popović, Mihailo Vasić i Andrija Milutonović, koji je proglašen za MVP-ja turnira.

Quest je održan u organizaciji našeg proslavljenog basketaša Dušana Buluta i BG 3X3 League, a pobednik je obezbedio plasman na najprestižniji FIBA turnir - World Tour koji će se održati u glavnom gradu Bahreina – Manami.

„Pune tribine, navijanje i neverovatna energija publike vratili su na „Đačko” atmosferu po kojoj su novosadski tereni oduvek bili poznati“, zadovoljno je sumirao utiske Dušan Bulut i potom dodao:

„Turnir je još jednom potvrdio status Novog Sada kao jednog od najvažnijih centara svetskog 3x3 basketa, simbolično vrativši ovaj sport na teren na kojem je, pre tri decenije, počela jedna od najznačajnijih domaćih priča“.