Partizan isplatio 1.600.000 evra i prošao prvi monitoring

Andrej Kostić je za 3.500.000 evra otišao u Milan, uskoro će nešto doneti i Nihad Mujakić, mada se tek čekaju pravi finansijski udarci kakve bi trebalo da obezbede prodaje Ognjena Ugrešića i Vanje Dragojevića. Jer dugovi čekaju, a ova uprava Partizana ih je nasledila u gomilama koje jedna za drugom stižu na naplatu. No, crno-beli nekako uspevaju da plivaju o čemu svedoči i to da je beogradski klub prošao prvi Uefin monitoring u ovoj sezoni.

Učinio je to tako što je u ovoj tranši isplatio 1.600.000 evra dugova prema bivšim igračima, trenerima i klubovima, pa će sada moći da se u punoj meri posveti prelaznom roku. Mada će novac za poteze na tržištu verovatno leći tek kada bude nekih jačih izlaznih transfera.