Partizan isplatio 1.600.000 evra i prošao prvi monitoring

Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 14:02
Za ovu sezonu, sledeći je u septembru
Andrej Kostić je za 3.500.000 evra otišao u Milan, uskoro će nešto doneti i Nihad Mujakić, mada se tek čekaju pravi finansijski udarci kakve bi trebalo da obezbede prodaje Ognjena Ugrešića i Vanje Dragojevića. Jer dugovi čekaju, a ova uprava Partizana ih je nasledila u gomilama koje jedna za drugom stižu na naplatu. No, crno-beli nekako uspevaju da plivaju o čemu svedoči i to da je beogradski klub prošao prvi Uefin monitoring u ovoj sezoni.
Učinio je to tako što je u ovoj tranši isplatio 1.600.000 evra dugova prema bivšim igračima, trenerima i klubovima, pa će sada moći da se u punoj meri posveti prelaznom roku. Mada će novac za poteze na tržištu verovatno leći tek kada bude nekih jačih izlaznih transfera.
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Ovih 1.600.000 evra je, kako navode iz Humske, obezbeđeno iz sopstvenih resursa, kao i donacijama i pozajmicama.
Nasleđena dugovanja još dugo će pritiskati crno-bele, podsetimo da je predsednik kluba Rasim Ljajić u junskom podkastu “2x45“ na Mozzart Sportu otkrio da je Partizanov dug u tom trenutku iznosio oko 38.000.000 evra, a da je budžet smanjen sa 22.000.000 na 13.000.000. Dalje, da Partizan mora svakog meseca da obezbedi 781.000 evra bruto za plate igračima i zaposlenima, 40 i više procenata manje no što je izdvajao novembra 2022, pre dolaska ove uprave na vlast.
Znalo se i tada: put do finansijskog ozdravljenja neće biti ni lak ni kratak. Sledeći monitoring Uefe je već u septembru.