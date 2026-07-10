Isti košmar treću godinu zaredom: Novak ponovo na Vimbldonu položio oružje bez ispaljenog metka

Floskula "bez ispaljenog metka" najbolje opisuje zastrašujući kontinuitet Novakovog mučenja na Centralnom terenu protiv dvojice najmoćnijih igrača današnjice, koje sada traje već treće leto zaredom. Sve je počelo onim finalom 2024. godine, kada je Đokovića Karlos Alkaras rutinski preslišao 3:0. Isti scenario, poput preslikanog indiga, doživeli smo i prošlog jula u polufinalu Vimbldona 2025, kada je Janik Siner slavio sa identičnih i surovih 3:0. Ono što najviše boli i frustrira jeste činjenica da Đoković u tim mečevima, kao ni u ovom današnjem, nije pao nakon lavovske borbe. Poražen je tako što je od samog starta prepustio inicijativu mlađim deceniju i po mlađim lavovima, bez snage da uzvrati udarac, bez agresivnosti i bez ijedne taktičke ideje koja bi naterala protivnika na paniku.

Nadali smo se, verovali i potajno prizivali čudo, ubeđeni da Novak Đoković ima recept za rušenje italijanske mašine. Pre samo pet i po meseci na Australijan openu, srpski as je odigrao meč za pamćenje, savladao Janika Sinera i dokazao celom svetu da mlađi rival i te kako ima slabe tačke. Međutim, sav taj optimizam, taktički planovi i vera u preokret istopili su se na londonskoj travi brže nego što je iko mogao da zamisli - džabe je bilo sve. Umesto agresivnog i motivisanog Novaka iz Melburna, Centralni teren u Londonu progutao je bledu senku najboljeg svih vremena, pretvorivši veliku nadu u treću uzastopnu vimbldonsku kapitulaciju bez ijednog ispaljenog metka 0:3 (4:6, 4:6, 4:6). Novak je u meču osvojio ukupno 12 gemova, samo jedan više nego u prošlogodišnjem polufinalu protiv istog protivnika, a meč za plasman u finale završio je sa samo jednom jedinom brejk loptom za 2 sata i 21 minut tenisa.

Ta mitska, toliko željena 25. grend slem titula kojom bi pretekao Margaret Kort i postao apsolutni rekorder računajući i muški i ženski singl, sada već izgleda kao ukleta i nedostižna planina. Ovo je sada već 11. uzastopni grend slem turnir koji Đoković nije uspeo da osvoji, a sedmi put od tih 11 poraza da je savladan od Sinera ili Alkarasa. Italijan i Španac podelili su teniski svet među sobom, postavili rampu najboljem svih vremena i stvorili neprobojan bedem koji Novak, sa ovakvim nivoom igre i hroničnim nedostatkom agresivnosti, jednostavno više ne može da preskoči. ĐOKOVIĆ POMINJE NADALA I FEDERERA NA KONFERENCIJI POSLE POLUFINALA VIMBLDONA DA - 2,10 NE - 1,70 Ova nula najviše boli jer je londonska trava, zbog specifičnih uslova i kraćih poena, teorijski morala da bude Đokovićev najsigurniji zaklon u poznim godinama karijere. Novak Đoković u poslednje tri godine ima poražavajućih 0:9 u setovima protiv Alkarasa i Sinera. Ta nula u rubrici osvojenih setova najviše peče i plaši jer je upravo vimbldonska trava, u teoriji, morala da bude Novakov najjači bastion i mesto gde ima najveće šanse protiv mlađih lavova. Logika je jasna, brza podloga, kraći poeni, manja potrošnja energije i prekopotrebni besplatni poeni iz servisa trebali su da malo sakriju Novakove godine. Umesto toga, Centralni teren se pretvorio u mesto na kom sedmostruki šampion Vimbldona ne može da uzme ni set. Siner i Alkaras su potpuno obesmislili tu teoriju, pokazavši da su u stanju da na najbržoj podlozi potpuno ugase Novakov ritern i učine ga bezopasnim na podlozi kojom je do pre četiri godine suvereno vladao.

Ključni faktor Sinerovog osvajanja prvog seta (6:4) bila je dijametralno suprotna taktička postavka dvojice tenisera. Dok je Italijan igrao sa jasnim planom, maksimalno agresivno i hrabro, Đoković je svesno prepustio inicijativu, što ga je na kraju koštalo gubitka seta. Od samog starta meča, Janik Siner je demonstrirao zastrašujuću preciznost i snagu na svom servisu. Italijan je funkcionisao bukvalno kao mašina za serviranje, procenat ubačenog prvog servisa bio je na ekstremno visokom nivou, a Novak, koji važi za najboljeg riternera u istoriji tenisa, bio je potpuno nemoćan. Siner je osvajao svoje servis gemove sa neverovatnom lakoćom (gemovi za 1:1, 2:2, 3:3 i 4:4 prolazili su bez ikakve drame, često i bez izgubljenog poena). Đoković jednostavno nije uspevao da uđe u razmenu na protivnikov servis, jer su loptice posle Sinerovog početnog udarca bile prebrze i preduboke. Sa druge strane mreže, Đokovića je u igri držao isključivo dobar servis. Međutim, čim bi se razvila igra, bilo je očigledno da srpski as pati od hroničnog nedostatka agresivnosti. Novak je delovao previše rezervisano, prebacujući loptice po sredini terena i igrajući Sineru direktno na reket. Umesto da on diktira tempo, Đoković je izabrao taktiku čekanja greške, taktiku koja protiv ovakvog Sinera na travi jednostavno ne može da prođe. Siner je surovo kažnjavao svaku kraću loptu, ulazio duboko u teren i razornim udarcima sa osnovne linije čistio linije. Prve ozbiljne probleme Novak je osetio u petom gemu (3:2) kada je Siner stigao do brejk lopte nakon Đokovićevog vođstva od 30:0. Novak se tada izvukao sjajnom bekhend paralelom i dobrim servisima, ali to je bila jasna opomena. Kazna za pasivnu igru stigla je u najgorem mogućem trenutku, u devetom gemu pri rezultatu 4:4. Novak je ponovo odigrao stegnuto, bez inicijative, a slika i prilika njegove trenutne nesigurnosti bio je poen na 15:15 kada je čist smeč na mreži poslao pravo na reket Sineru, koji ga je odmah kaznio kontrom. Siner je napravio ključni brejk za 5:4 i u narednom gemu rutinski, ponovo na krilima savršenog servisa, priveo set kraju za konačnih 6:4.