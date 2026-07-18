Meveriksi se ne odriču Kajrija Irvinga

Košarkaški klub Dalas Maveriks nema nikakvu nameru da se rastane sa Kajrija Irvingom, uprkos tome što su tokom ovog leta na njihovu adresu stigle brojne ponude za trejd.

Prema informacijama poznatog NBA insajdera Evana Sajderija, nekoliko franšiza je kontaktiralo Dalas kako bi opipale puls i proverile status iskusnog beka, ali su Maveriksi pokazali apsolutno „nula interesovanja” za bilo kakve pregovore. Umesto trejda, plan kluba iz Teksasa je da zadrži devetostrukog učesnika Ol-star mečeva i upari ga sa mladom zvezdom Kuperom Flegom, čime će njih dvojica postati udarne igle u napadačkoj filozofiji novog šefa stručnog štaba Dastija Meja.