Meveriksi se ne odriču Kajrija Irvinga
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 17:26
Uprava franšize iz Dalasa ga vidi kao idealnog para za Kupera Flega
Košarkaški klub Dalas Maveriks nema nikakvu nameru da se rastane sa Kajrija Irvingom, uprkos tome što su tokom ovog leta na njihovu adresu stigle brojne ponude za trejd.
Prema informacijama poznatog NBA insajdera Evana Sajderija, nekoliko franšiza je kontaktiralo Dalas kako bi opipale puls i proverile status iskusnog beka, ali su Maveriksi pokazali apsolutno „nula interesovanja” za bilo kakve pregovore. Umesto trejda, plan kluba iz Teksasa je da zadrži devetostrukog učesnika Ol-star mečeva i upari ga sa mladom zvezdom Kuperom Flegom, čime će njih dvojica postati udarne igle u napadačkoj filozofiji novog šefa stručnog štaba Dastija Meja.
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Budućnost Irvinga u klubu bila je tema brojnih spekulacija, naročito nakon što su Maveriksi počeli da rekonstruišu organizaciju oko Flega, ali je uprava Dalasa dosledno stavila do znanja svima da veteran nije na prodaju. Ranije je i ugledni novinar Mark Stajn izvestio da su rivalski timovi zvali Dalas raspitujući se za Irvinga, ali da su ti razgovori sasečeni u korenu uz jasnu poruku da igrač nije na tržištu.
Irving ostaje pod čvrstim ugovorom sa Dalasom nakon što je 2025. godine potpisao trogodišnju vernost vrednu 119 miliona dolara. Sporazum uključuje i igračku opciju za sezonu 2027/28, što Maveriksima obezbeđuje potpunu kontrolu nad ovim partnerstvom u bliskoj budućnosti.
Iskusni 34-godišnji plejmejker propustio je kompletnu prethodnu sezonu 2025/26 pošto se oporavljao od teške operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Ipak, njegov povratak na parket očekuje se već od starta narednog šampionata, a u Dalasu veruju da će njegova napadačka produkcija u kombinaciji sa Flegovim vanserijskim talentom lansirati Maverikse ponovo u sam vrh Zapadne konferencije.