Boldvin može da bude novi Kvinsi Miler ili Džoni O'Brajant

Pre svega, Patrik Boldvin Džunior dolazi direktno iz Amerike, odnosno NBA lige i Dži lige u kojoj je više igrao. Tako da će mu sigurno biti potreban čuveni period adaptacije. Ima naravno onih koji će reći da ako je dobar, nema šta da se adaptira. To donekle jeste tačno, ali ipak Boldvin dolazi prvi put u Evropu. Ne samo da treba da se navikne na život u Srbiji, već i na pravila koja su drugačija nego u NBA ligi.

Najpre tu mislimo na defanzivne tri sekunde u reketu koje u Evropi ne postoje. Petica je maltene stalno u reketu i prodori na koje Boldvin inače ne ide često biće još teži za njega jer će konstantno centar biti oko obruča. Druga najveća promena za Amerikanca biće veličina terena. Košarkaški teren na Starom kontinentu je i kraći i uži što znači da će Boldvin generalno imati manje prostora za manevrisanje.

Budući da je igrao kao nisko krilo iako je visok 213 centimetara, u Dži ligi je delovao zaista moćno u jedan na jedan situacijama, dok će u Evroligi morati da obrati mnogo više pažnju na pomoć u odbrani. Posebno u slučaju kada ga trener Navaro bude koristio kao krilnog centra kao što se očekuje. U tim situacijama će najviše imati priliku da posle pik end popa napada prodorom igrača koji mu prilazi na šut, a onda će morati da čita odbranu i donosi dobre odluke.

Manji teren može da bude prednost za Boldvina što se tiče odbrane. Zbog visine i raspona ruku evidentno je da ima predispozicije da bude dobar defanzivac, a usled svoje pokretljivosti trebalo bi dobro da se snađe i u preuzimanjima. U Americi nije pokazao neku preveliku želju da igra odbranu, što će ovde morati da se promeni.

Na kraju krajeva, sve se svodi na glavu, odnosno Boldvinov mentalni sklop. Ako bude igrao agresivno, sa mnogo energije, nema dileme da može da zapali Beogradsku arenu. Bez preterivanja, Boldvin ima potencijal da bude novi Kvinsi Miler.

Znate šta je Miler radio u crveno-belom dresu. Svojim zalaganjem, trojkama i zakucavanjima, pa i defanzivnim reakcijama dizao je Pionir i Arenu na noge, dovodio Pabla Lasa do ludila i vremenom postao miljenik navijača Zvezde. Bilo je i problema, recimo sa Stefanom Jovićem, međutim možda tako i mora. Miler je imao stav da je najbolji i sa tim stavom je svaki put izlazio na parket sa namerom da dokaže da jeste najbolji.

Problem za Navara i klub biće ako Boldvin doće sa stavom sličnim kakav je imao Džoni O'Brajant. Mislio je krilni centar da se planeta vrti oko njega, da je on taj kod koga treba da bude lopta i ko treba da ima najviše šuteva. Nije mario za promašaje, a u odbrani je bio... nije bio. Ko se seća, često je delovalo tada da crveno-beli imaju čoveka manje u odbrani.

Već smo rekli da odbrana nije jača Boldvinova strana, pa razloga za strah da može da bude kao O'Brajant ima. Prosto, nije navikao mladi Amerikanac (23) da gleda na odbranu kao na nešto bitno, jer ona to u Dži ligi definitivno i nije.

A ni u NBA ligi Boldvin nije odigrao mnogo ozbiljnih minuta. Uglavnom je ulazio u igru kada je utakmica već bila rešena. Ili je bio deo ekipa koje tenkuju, kao što je bio slučaj u sezoni 2023/24. kada je igrao najviše. Tada je nastupao za Vašington i zabeležio 38 nastupa uz 13 minuta po meču.