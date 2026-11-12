Micić: Želim da završim karijeru u Hapoelu, nisam najlakši za saradnju

Na pitanje da li sebe vidi u dresu Hapoela i po isteku aktuelnog ugovora, Micić je dao nedvosmislen odgovor i otkrio nepoznat detalj sa pregovora iz 2025. godine:

„Da, želim da završim karijeru u Hapoelu iz Tel Aviva. Došao sam u klub prošle sezone sa jasnim ciljem da ovde igram sve dok budem mogao da se bavim košarkom. Prvobitno sam želeo da potpišem još duži, četvorogodišnji ugovor, ali smo na kraju postigli dogovor o trogodišnjoj saradnji, što danas nije čest slučaj u evropskoj košarci. To mi je pokazalo koliko me poštuju i cene. Ako u klubu budu želeli, biće mi drago da ostanem ovde do samog kraja karijere.”

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Poslednjih nedelja u evropskim medijima spekulisalo se o zategnutim odnosima između srpskog asa i šefa stručnog štaba Dimitrisa Itudisa. Micić je najpre želeo da izbegne tu temu, ali je potom iskreno priznao da varnica ima, te objasnio odakle one potiču.

„U Hapoelu postoji ogroman pritisak, a posebno je veliki pritisak na treneru Itudisu. Njegov dolazak bio je jasan znak koliko su ambicije kluba ozbiljne. On je trener i mora da donosi teške odluke”, rekao je Micić i dodao: „Nisam ni ja najlakša osoba za saradnju. Itudis i ja ponekad imamo različita mišljenja, ali imamo zajednički cilj. Sve dok nastavljamo da delimo isti cilj, sve će biti u redu i neće biti nikakvih problema.”

Sudeći po formi i porukama koje šalje van terena, Hapoel je u Miciću dobio ne samo najskupljeg pojedinca Evrolige, već i dugoročnog lidera spremnog da klub iz Tel Aviva povede ka evropskom vrhu.