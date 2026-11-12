Micić: Želim da završim karijeru u Hapoelu, nisam najlakši za saradnju
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 13:45
"Itudis i ja imamo ponekad različita mišljenja, ali isti cilj", rekao je Micić za izraelske medije
Srpski reprezentativac Vasilije Micić ulazi u prepoznatljivu MVP brzinu u dresu Hapoela iz Tel Aviva. Nakon što je prošlog leta stigao kao najzvučnije i najskuplje pojačanje evropske košarke, dvostruki šampion Evrolige sada podiže formu i beleži prosek od 18,3 poena na poslednje tri utakmice elitnog takmičenja, pokazujući da je teška povratnička sezona posle NBA epizode definitivno iza njega.
U opširnom intervjuu za izraelski list Israel Hayom, iskusni organizator igre otkrio je šta stoji iza njegovog preporoda na parketu.
„Ovog leta sam veliki akcenat stavio na fizičku spremu i kondiciju, kako bih se što bolje pripremio za sezonu. Nemam izuzetnu genetiku, tako da moram mnogo da radim kako bih bio u vrhunskoj formi, a to se ove sezone pozitivno odražava na moje partije. Osećam se dobro, pun sam samopouzdanja i imam utisak da sam se posle dužeg vremena ponovo vratio istinskom uživanju u košarci”, istakao je Micić.
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Na pitanje da li sebe vidi u dresu Hapoela i po isteku aktuelnog ugovora, Micić je dao nedvosmislen odgovor i otkrio nepoznat detalj sa pregovora iz 2025. godine:
„Da, želim da završim karijeru u Hapoelu iz Tel Aviva. Došao sam u klub prošle sezone sa jasnim ciljem da ovde igram sve dok budem mogao da se bavim košarkom. Prvobitno sam želeo da potpišem još duži, četvorogodišnji ugovor, ali smo na kraju postigli dogovor o trogodišnjoj saradnji, što danas nije čest slučaj u evropskoj košarci. To mi je pokazalo koliko me poštuju i cene. Ako u klubu budu želeli, biće mi drago da ostanem ovde do samog kraja karijere.”
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Poslednjih nedelja u evropskim medijima spekulisalo se o zategnutim odnosima između srpskog asa i šefa stručnog štaba Dimitrisa Itudisa. Micić je najpre želeo da izbegne tu temu, ali je potom iskreno priznao da varnica ima, te objasnio odakle one potiču.
„U Hapoelu postoji ogroman pritisak, a posebno je veliki pritisak na treneru Itudisu. Njegov dolazak bio je jasan znak koliko su ambicije kluba ozbiljne. On je trener i mora da donosi teške odluke”, rekao je Micić i dodao: „Nisam ni ja najlakša osoba za saradnju. Itudis i ja ponekad imamo različita mišljenja, ali imamo zajednički cilj. Sve dok nastavljamo da delimo isti cilj, sve će biti u redu i neće biti nikakvih problema.”
Sudeći po formi i porukama koje šalje van terena, Hapoel je u Miciću dobio ne samo najskupljeg pojedinca Evrolige, već i dugoročnog lidera spremnog da klub iz Tel Aviva povede ka evropskom vrhu.