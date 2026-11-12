Buongiorno Italia: Spektakl u najavi, navijači Lacija se vraćaju za derbi

Navijači Lacija su odlučili da suspenduju protest protiv vlasnika kluba Klaudija Lotita , ali samo za meč sa Romom 13. decembra. Juče i danas su planule sve karte u pretprodaji, malo manje od 30 hiljada, i računa se da će tri četvrtine Olimpika biti nebeskoplavo tog nedeljnog popodneva. Garantuje to spektakl na tribinama, a nadamo se da će ga biti i na terenu.

Tifozi rimskog kluba će napraviti i malu invaziju na San Siro, gde se igra 22. decembra Superkup Italije Inter - Lacio. Svih 32 hiljade ulaznica rezervisanih za fanove rimskog kluba su bukirane i, barem kada je u pitanju navijački dvoboj dve pobratimske tifozerije, odnos će biti u ravnoteži. Vrednost igračkog pogona Lacija skočila je za 100.000.000 evra u odnosu na početak sezone, to jest sa 162 na 262 miliona. Kenet Tejlor je duplirao svoju cenu, sa 17 na 35 miliona. Provstgardova vrednost je skočila sa 4.500.000 evra na 20.000.000, Mandas danas košta više od 15 miliona, a Lacio ga je platio malo više od 1.000.000. Za Nuna Tavaresa danas treba izdvojiti deset miliona evra više nego letos, što će reći oko 20 miliona, baš kao i za Isaksena, koji je doduše više koštao u avgustu, oko 13 miliona. Značajno su povećali vrednost i Florijani (plus sedam miliona), Belajan (plus šest miliona), Noslin i Dele Baširu po četiri miliona.

Jedina mala senka na fantastičnu sezonu Rina Gatuza i njegovih momaka su povrede. Ruku na srce, imajući u vidu trenutnu situaciju, samo trojica igrača su van stroja, pa u odnosu na druge timove koji imaju po sedam-osam povređenih fudbalera, reklo bi se da nema prostora za žaljenje. Međutim, Nuno Tavares i Zakanji čine lanac na levom bloku sa Tejlorom koji je besprekorno funkcionisao i bio tajna uspeha Lacija. Pedraza i Kančelijeri ili Noslin u ulozi krilnog napadača nisu adekvatne alternative. To se najbolje videlo na meču sa Napolijem. Rimljani su bili oslabljeni izostankom kapitena Zakanjija, ali je Tavares pokrivao čitav levi bok sa Tejlorom i u prvom poluvremenu su dominirali. Kada je Portugalac napustio teren zbog povrede, a Tejlor prekomandovan na desnu stranu zbog izlaska iz igre Fratezija, Lacio je drastično pao u igri i rizikovao je da izgubi meč. Takođe, i odsustvo Josipa Šutala može da bude kritično. Hrvatski defanzivac ima karakteristike koje drugi odbrambeni igrači Lacija nemaju i zbog toga je njegov izostanak dodatno penalizujući. Naime, Šutalo ima najbolji pregled igre i tehniku među centralnim bekovima Nebeskoplavih. TIRAM I LAUTARO BIĆE SPREMNI ZA ATALANTU Kristijan Kivu i Aleksandar Kolarov mogu da odahnu, povreda Markusa Tirama nije takva da proizvodi veliku zabrinutost, a Lautaro Martinez je na najboljem putu da se oporavi od povrede i da za deset dana predvodi Inter protiv Atalante u Bergamu. U roku od 24 sata dramatična situacija u Apijano Đentileu se pretvorila u mnogo podnošljiviju i, kako stvari stoje, samo će Boni morati da odsustvuje mesec dana zbog povrede, dok će Kivu imati na raspolaganju trio napadača Tiram, Espozito, Lautaro. MOZZART RELAX radi za tebe Inače, predsednik Intera Bepe Marota je skicirao agendu za produžetke ugovora serije igrača, od Dimarka i Čalhanoglua do Karlosa Augusta, Akanđija i Tirama. Karlos Augusto je odličnim nastupima u ovoj sezoni zaslužio da mu se produži ugovor. Dimarku je produžen ugovor na godinu dana, ali bi mogao da usledi još duži nastavak saradnje. Akanđi, i pored toga što nije uspeo da se prilagodi ulozi centralnog defanzivca u trojnoj odbrani, uživa poverenje Kivua. Tiram i Čalhanoglu su sve do skora bili bliži izlaznim vratima nego ostanku u Interu. Međutim, prva tri meseca ove sezone pokazala su da Francuz i Turčin i te kako imaju šta da pruže Nerazurima, tim pre što na horizontu nema validnih alternativa, pogotovo za Čalhanoglua.

Naime, Inter ima tri problema koja će morati da reši što pre. Prvi je golman, Pepo Martinez nema kvalitete za čuvara mreže tima koji pretenduje da osvoji Ligu šampiona. Druga glavobolja za Kivua je centralni defanzivac. Rumunski stručnjak je probao sve odbrambene fudbalere na raspolaganju i niko nije zadovoljio. Akanđi može da bude prelazno rešenje, ali ne za celu sezonu, Bisek ne daje potrebnu sigurnost, Stons se povređuje previše često da bi moglo da se osloni na njega, Bastoni je na poslednjem meču protiv Koma odradio dobar posao, ali se čini da je on mnogo korisniji i bolji kada ima licencu da pravi izlete na protivničku polovinu terena. Treći problem je uloga režisera. Čalhanoglu je napunio 32 godine, ali je i dalje jedini igrač u timu koji u potpunosti odrađuje posao koji se traži za specifičnu ulogu koju pokriva. Budući da Aleksandar Stanković još nije spreman da ponese taj teret, da Petar Sučić nema potrebne karakteristike za centralnog veznog, a da je Pjotr Žjelinski rešenje za urgentne situacije, a ne za dugotrajne, jasno je da je u Interovom interesu produžavanje ugovora sa Čalhanogluom kako bi obezbedio još godinu dana za traženje novog režisera. Stanković će najverovatnije biti poslat na pozajmicu u januaru. Dosad je odigrao samo 89 minuta u ovoj sezoni, a počeo je meč kao starter samo jednom, protiv Venecije. Nije u interesu ni Aleksandra ni Intera da mu propadne cela sezona s obzirom na to da teško može da se izbori za veću minutažu pored Barele, Čalhanoglua, Žjelinskog, Mhitarjana, Sučića, Džonsa i Dijufa, koji je sa oporavkom Spensa ponovo ušao u konkurenciju igrača za sredinu terena. Bitno je samo da Stanković i Inter pronađu pravu sredinu gde bi srpski reprezentativac mogao da napreduje i napravi kvalitativan skok, neophodan da bi mogao da uđe u borbu za mesto startera u redovima Nerazura. DIBALA JE DODATNA VREDNOST ILI PROBLEM? Paulo Dibala je na putu oporavka. Predviđa se da bi Argentinac trebalo da bude u prvoj postavi Rome protiv Parme. Hoja je bio najbolji igrač Rome, uz Malena i Svilara, na prvih osam mečeva. Na drugoj strani, Matijas Sule je od povrede Dibale preuzeo lidersku ulogu u timu i ušao u životnu formu. Brojevi kažu da Roma sa Dibalom kao starterom postiže 1,88 golova po meču, dok je sa Suleom na desnom boku, na poziciji starijeg klupskog druga, rimski klub daleko efikasniji, gotovo duplo – 3,33 gola po utakmici. Dibala i Sule mogu da igraju zajedno, ali je evidentno da mlađi Argentinac na levom boku, pošto je desni rezervisan za starijeg, pruža daleko manje. Drugi detalj koji nije za zanemarivanje: sa Suleom ostatak tima Rome igra bolje. Jedan od razloga koji se navodi za tu anomaliju leži u činjenici da je Dibala najtalentovaniji igrač u Seriji A i kao takav on logično koncentriše igru oko sebe, to jest saigrači Rome ga traže i prebacuju na njega odgovornost da svojim potezima reši meč. Bez njega na terenu teret odgovornosti se deli na više igrača, uključujući i Sulea, i zato svi imaju statistike bolje nego kada je na terenu Dibala.