Lice za naslovnice, pesnice za protivnice: Mis Nemačke spremna za žestoku akciju među konopcima

Iako danas vodi agenciju sa oko 80 modela, Genrih nije nepoznata svet borilačkih sportova. Boksom se bavila deset godina i više puta bila šampionka nemačke pokrajine Saksonije-Anhalt, pre nego što je sa 18 godina okačila rukavice o klin.

Sada se, posle 15 godina pauze, vraća među konopce, svesna da će za ostvarenje sna morati i da primi poneki žestok udarac.

"Na sparinzima sam osećala mnogo bola, ali to je bilo neophodno. Moja ambicija i volja su ogromne. Još kao devojčica sanjala sam da postanem svetska šampionka", poručila je Genrih.

Njen trener Dirk Dzemski ističe da je tokom priprema pokazala izuzetnu posvećenost, ponekad trenirajući gotovo do perfekcionizma. A da li će nekadašnja misica uspeti da spoji lepotu i nokaut, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, u njenom novom izboru za titulu neće presuđivati žiri, već pesnice.