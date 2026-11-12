Lice za naslovnice, pesnice za protivnice: Mis Nemačke spremna za žestoku akciju među konopcima
Vreme čitanja: 13min | čet. 12.11.26. | 13:41
Godinama su je gledali i uzdisali, a sada će ona biti ta koja će protivnicama izbijati vazduh iz pluća
Nekada je osvajala titule lepotom, a sada želi da ih osvaja pesnicama. Tatjana Genrih (33), mis Nemačke za 2022. godinu, odlučila je da modne piste zameni bokserskim ringom, gde će u subotu u Magdeburgu debitovati kao profesionalna bokserka.
Atraktivna lepotica ruskog porekla odmeriće snage sa Mađaricom Andreom Hajnal u atom kategoriji (do 46 kilograma), a ambicije joj sežu mnogo dalje od prve pobede - sanja titulu svetske šampionke.
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Iako danas vodi agenciju sa oko 80 modela, Genrih nije nepoznata svet borilačkih sportova. Boksom se bavila deset godina i više puta bila šampionka nemačke pokrajine Saksonije-Anhalt, pre nego što je sa 18 godina okačila rukavice o klin.
Sada se, posle 15 godina pauze, vraća među konopce, svesna da će za ostvarenje sna morati i da primi poneki žestok udarac.
"Na sparinzima sam osećala mnogo bola, ali to je bilo neophodno. Moja ambicija i volja su ogromne. Još kao devojčica sanjala sam da postanem svetska šampionka", poručila je Genrih.
Njen trener Dirk Dzemski ističe da je tokom priprema pokazala izuzetnu posvećenost, ponekad trenirajući gotovo do perfekcionizma. A da li će nekadašnja misica uspeti da spoji lepotu i nokaut, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, u njenom novom izboru za titulu neće presuđivati žiri, već pesnice.