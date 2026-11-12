BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ENGLESKA – HRVATSKA (tip 1, kvota 1,28) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Nakon debakla od 7:0 na Rujevici pre nešto više od mesec dana, izabranici Slavena Bilića na Vembliju traže priliku da se koliko-toliko iskupe za taj težak udarac, mada je teško očekivati čudo. Englezi su bili bolji i letos na Svetskom prvenstvu (4:2), kada su slomili otpor rivala posle uzbudljivog prvog poluvremena u kojem su se Hrvati dvaput vraćali iz minusa. Domaćin u ovaj duel ulazi sa serijom od četiri uzastopna trijumfa nad ovim protivnikom, a za matematičku overu plasmana u četvrtfinale Lige nacija biće mu dovoljan i jedan bod.

ČEŠKA – ŠPANIJA (tip 2, kvota 1,22) – početak 20.45

Furija u ovaj meč ulazi sa stoprocentnim učinkom iz prva četiri kola, pošto je prethodno pokorila Vembli sa tri gola u mreži Engleske, dvaput nadigrala Hrvatsku i savladala Češku rezultatom 3:1. Gosti su i dalje na nuli i malo je verovatno da će se to promeniti protiv dominantnog domaćina, bez obzira na to što su Španci lišeni pomoći povređenih Rodrija, Danija Olma, Erika Garsije i još nekoliko prvotimaca. Aktuelni lider grupe već je overio plasman u četvrtfinale Lige nacija, a u susret ulazi na krilima impresivnog niza od 42 meča bez poraza i čak 11 vezanih pobeda.

CRNA GORA – LETONIJA (tip 1, kvota 1,28) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Sokolovi su veoma blizu plasmana u B diviziju Lige nacija, uprkos tome što su u prethodnoj rundi pred svojom publikom odigrali samo 0:0 protiv Jermenije i tako blago pokvarili utisak. Bez obzira na taj kiks, ekipa Mirka Vučinića i dalje drži sudbinu u sopstvenim rukama, a duel pod Goricom protiv poslednjeplasirane Letonije idealna je šansa da naprave odlučujući korak ka višem rangu.

OBALA SLONOVAČE – GAMBIJA (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.00 MOZZART RELAX

Domaćin u Buakeu dočekuje Gambiju u derbiju trećeg kola grupe C kvalifikacija za Afrički kup nacija, a oba tima u ovaj okršaj ulaze izjednačena na vrhu tabele sa po šest bodova. Obala Slonovače važi za velikog favorita sa tradicijom nepobedivosti protiv ovog rivala, dok gosti na ovo gostovanje stižu oslabljeni sa skraćenom klupom.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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ITALIJA – FRANCUSKA (tip 2, kvota 2,00) – početak 20.45

Ovaj duel donosi direktnu borbu za sam vrh tabele, gde lider Francuska sa deset bodova ima tri boda prednosti u odnosu na Italiju, koja beleži rezultate iznad svih očekivanja. Azuri su u prvom okršaju u Parizu stigli do remija (1:1) pogotkom Alesandra Bastonija, ali Trikolori i dalje nose ulogu apsolutnog favorita, uprkos tome što je Roberto Mančini osvežio sastav sa četvoricom novajlija. Sa druge strane, ni Zinedin Zidan nije bežao od iznenađenja, pa je poziv uručio Saela Kumbediju iz Volfzburga, čime je on postao prvi drugoligaški fudbaler u dresu Francuske još od vremena Davida Trezegea.

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