Koloko sa Drčelićem krenuo put Madrida

Povodom uspešnog epiloga oglasila se i Crvena zvezda zvaničnim saopštenjem:

„Predsednik kluba Željko Drčelić i prvotimac Kristijan Koloko spremni su za put u Madrid. Ovom prilikom želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu.”

Dolazak Koloka predstavlja veliko pojačanje za crveno-bele pred teško gostovanje, s obzirom na to da je na dosadašnje tri odigrane utakmice u Evroligi bio jedan od ključnih faktora u sve tri pobede tima. Prosečno je beležio osam poena, 2,7 skokova i 2,3 blokade, uz ogroman defanzivni uticaj koji prevazilazi samu statistiku.

Utakmica 11. kola Evrolige između Real Madrida (6-4) i Crvene zvezde (7-3) igra se večeras od 21.00 čas u „Movistar areni”.