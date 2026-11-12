Koloko sa Drčelićem krenuo put Madrida
Vreme čitanja: 1min | čet. 12.11.26. | 13:27
Zvezda kompletna protiv Reala za meč 11. kola Evrolige
Snažni centar Crvene zvezde Kristijan Koloko (214 cm) ipak će biti na raspolaganju crveno-belima za večerašnji evroligaški spektakl protiv Real Madrida, pošto su administrativni problemi sa vizom uspešno rešeni, pa je košarkaš danas krenuo put španske prestonice.
Podsetimo, Zvezdin gorostas nije u sredu otputovao sa ostatkom ekipe zbog komplikacija oko viziranja. Operativci kluba sa Malog Kalemegdana danima su radili na uklanjanju ovih prepreka, ali im procedure i neradna sreda u ambasadi nisu išli naruku. Ipak, problem je rešen danas ujutru, pa Koloko u Madrid stiže na sam dan utakmice — i to u društvu prvog čoveka kluba.
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Povodom uspešnog epiloga oglasila se i Crvena zvezda zvaničnim saopštenjem:
„Predsednik kluba Željko Drčelić i prvotimac Kristijan Koloko spremni su za put u Madrid. Ovom prilikom želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu.”
Dolazak Koloka predstavlja veliko pojačanje za crveno-bele pred teško gostovanje, s obzirom na to da je na dosadašnje tri odigrane utakmice u Evroligi bio jedan od ključnih faktora u sve tri pobede tima. Prosečno je beležio osam poena, 2,7 skokova i 2,3 blokade, uz ogroman defanzivni uticaj koji prevazilazi samu statistiku.
Utakmica 11. kola Evrolige između Real Madrida (6-4) i Crvene zvezde (7-3) igra se večeras od 21.00 čas u „Movistar areni”.