Slučaj Jamal - De la Fuente besan: Povređuju me laži
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 13:37
“Lamin nema nikakve privilegije, uradili bismo ovo za bilo kog drugog igrača”, rekao je selektor Španije pred meč sa Češkom u Pragu (20.45) u petom kolu Lige nacija
Francuzi bruje o Kilijanu Mbapeu i njegovoj povredi zbog koje ne igra u meču protiv Italije na San Siru, a u Španiji je otvoren “Slučaj Lamin Jamal”. Zvanično, as Barselone je osetio bol u desnom kolenu posle utakmice sa Atletikom u nedelju uveče i neće igrati večeras (20.45) u Pragu protiv Češke u petom kolu Lige nacija.
Ostao je u Barseloni. Van stroja za duel u zlatnom gradu je i startni napadač svetskog šampiona je Mikel Ojarzabal iz Sosijedada, ali bi tim iz San Sebastijana mogao da bude spreman za nedeljni derbi Grupe 3 sa Engleskom na Metropolitanu u Madridu.
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Odsustvo Ojarzabala nije dovedeno u pitanje, ali jeste Jamalovo. Selektor evropskog i svetskog šampiona Luis de la Fuente je bio besan na konferenciji za medije zbog spekulacija oko razloga neigranja prve zvezde Barselone i Furije.
“Ono što me najviše boli su laži, nedostatak poštovanja, nedostatak istinosti, izmišljotine. Sve sam rekao jer je to jedini način da ljudi saznaju istinu. Ne mogu da podnesem ljude koji pokušavaju da obmanjuju i lažu”, oštar je bio De la Fuente u izjavi za Marku.
20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)
Selektor kaže da je sve urađeno u dogovoru sa medicinskim osobljem Barselone, da se Laminu upalilo koleno i da nema priče o izbegavanju igranja.
“Poželjno je bilo da osveži kod kuće i da trenira u Barseloni. Govoriti iz neznanja je tužno i žalosno. Zato sam ovde da bacim malo svetla na ovu stvar. Ne brinem se zbog pritiska spolja jer sam ovde da razjasnim neke stvari. Ljudi pričaju nešto što nema nikakve veze sa stvarnošću. Lamin nema nikakve privilegije u reprezentaciji, uradili bismo ovo za bilo kog drugog igrača,” zaključio je selektor Furije.
Španija ima maksimalan učinak pred duel sa Češkom koje je na nuli posle četiri kola, pa je jasno da su gosti favoriti i sa i bez Lamina Jamala.
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Četvrtak
GRUPA 1
18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX
GRUPA 3
20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)
Subota
GRUPA 4
18.00: (1,25) Norveška (6,25) Vels (10,5)
20.45: (1,47) Portugalija (4,90) Danska (5,80)
***kvote su podložne promenama