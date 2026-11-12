Slučaj Jamal - De la Fuente besan: Povređuju me laži

Odsustvo Ojarzabala nije dovedeno u pitanje, ali jeste Jamalovo. Selektor evropskog i svetskog šampiona Luis de la Fuente je bio besan na konferenciji za medije zbog spekulacija oko razloga neigranja prve zvezde Barselone i Furije.

“Ono što me najviše boli su laži, nedostatak poštovanja, nedostatak istinosti, izmišljotine. Sve sam rekao jer je to jedini način da ljudi saznaju istinu. Ne mogu da podnesem ljude koji pokušavaju da obmanjuju i lažu”, oštar je bio De la Fuente u izjavi za Marku.

20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)

Selektor kaže da je sve urađeno u dogovoru sa medicinskim osobljem Barselone, da se Laminu upalilo koleno i da nema priče o izbegavanju igranja.

“Poželjno je bilo da osveži kod kuće i da trenira u Barseloni. Govoriti iz neznanja je tužno i žalosno. Zato sam ovde da bacim malo svetla na ovu stvar. Ne brinem se zbog pritiska spolja jer sam ovde da razjasnim neke stvari. Ljudi pričaju nešto što nema nikakve veze sa stvarnošću. Lamin nema nikakve privilegije u reprezentaciji, uradili bismo ovo za bilo kog drugog igrača,” zaključio je selektor Furije.

Španija ima maksimalan učinak pred duel sa Češkom koje je na nuli posle četiri kola, pa je jasno da su gosti favoriti i sa i bez Lamina Jamala.

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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

GRUPA 1

18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)