Mijailović: Ne znam čime je Zvezda nezadovoljna, Vojinović iznenada podneo ostavku

Bilo je u planu da se pre same konferencije održi i skupština regionalnog takmičenja, ali je ona odložena za sutra. Nakon konferencije na programu su forum ABA lige na kome će govoriti mnoga velika imena, a kasnije i velika svečanost na kojoj će biti dodeljene nagrade najuspešnijima tokom 25 godina.

Prvi se na konferenciji obratio Ostoja Mijailović.

"Mnogi su se pitali zašto ova proslava nije organizovana u Beogradu, ali ovde smo zato što je ovde pokrenuta ABA liga i želeli smo da se na poseban način zahvalimo ovom gradu. ABA liga je danas jedna od najjačih evropskih liga. Čast mi je što mogu da predstavljam 12 klubova vlasnika".

ABA liga je evidentno mnogo napredovala u poslednje vreme.

"Mnogi klubovi se javljaju i hoće da igraju ABA ligu. Prihode smo uvećali za 18% i iznose 6.400.000, klubovima ravnopravno raspodeljujemo dividendu. Nekim klubovi sa manjim budžetima to mnogo znači i čini im 30% ukupnog budžeta. Znate, liga nije jaka koliko je prvi jak, nego poslednji".

O odloženoj skupštini.

"Trebalo je da imamo skupštinu, ali zbog tehničkih stvari ona je pomerena. Izabraćemo sportskog direktora i celokupan menadžment".

Dobio je predsednik ABA lige i pitanje u vezi s NBA Evropa.

"Liga u ovom trenutku samo posmatra projekat NBA Evropa. Želimo da se razvijamo kao partneri Evrolige, ali i samostalno. NBA Evropa se samo spominje, ne znam da li ima nekih većih aktivnosti".

Potom je govorio o Crvenoj zvezdi, koja je nedavno izrazila veliko nezadovoljstvo oko celog procesa izbora novog sportskog direktora.

"Nas je 12 klubova, svaki glas ima istu vrednost. Zna se kako se bira sportski direktor. Milija Vojinović je iznenada podneo ostavku. Počinjemo sezonu, nismo očekivali ostavku, predsedništvo je preuzelo stvari u svoje ruke i reagovalo. Čime je Crvena zvezda nezadovoljna, ja ne znam. Raspravićemo sve sutra na skupštini. Ova liga pre pet ili šest godina je bila u ozbiljnim problemima sa finansijama. Ako hoćemo da se razvijamo moramo da napravimo novi model. Poštujemo Crvenu zvezdu, to je veliki klub, ali o svemu ćemo sutra pričati"

Bilo je priče i o Monaku koji je izrazio želju da igra u ABA ligi.

"Monako se javio ABA ligi sa željom da igra. Znate kroz šta je sve prošao taj klub. Već smo napravili kalendar i format tako da to nije moguće. Predložiću sutra da možda prođu kroz ABA 2 ligu. Žao mi je što je Monako prošao kroz sve te probleme. Znam koliko je to naporno i želim im da se oporave".

Kratko je Mijailović pomenuo i Dubai.

"Pomogli smo Dubaiju pre dve godine. Ulaskom u ABA ligu taj klub je predstavio Evroligi svoju ideju, projekat i planove. Pokazali su da mogu da se takmiče na visokom nivou".

Posle Mijaliovića, kratko je govorio i Dubravko Kmetović.

"Mogu da potvrdim optimizam predsednika. Kvalitet košarke i poslovni aspekt odličnu funkcionišu. Imamo 37 klubova, da ne zaboravimo ni ABA 2 ligu. Težimo napretku u budućnosti, da imamo još bolje finansijske rezultate".